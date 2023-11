Wegen steigender Infektionszahlen Bergmann-Klinikum verschärft Hygieneregeln

Das städtische Bergmann-Klinikum verschärft wegen der aktuellen Infektionslage die Regeln für Besucher und Mitarbeitende. Ab dem heutigen Freitag (17.11.) gilt für Besucher, ambulante Patienten sowie Dienstleistende die „ausdrückliche Empfehlung“ zum Tragen einer Maske, teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Für Mitarbeitende im direkten Patientenkontakt empfehlen Geschäftsführung und Krankenhaushygiene eine Maskenpflicht, hieß es weiter. Stationäre Patient*innen mit einer Covid-Infektion werden weiterhin isoliert und von Mitarbeitenden in Schutzausrüstung betreut.

Derzeit werden 54 corona-positive Patienten behandelt, die meisten jedoch wegen anderer Erkrankungen, wie Klinikumssprecherin Theresa Decker den PNN sagte. Ein Patient sei wegen einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation. Anfang des Monats lag die Zahl der corona-positiven Patienten am Klinikum noch bei knapp 30.

Beim Alexianer St. Josefs-Krankenhaus, den Fachkliniken Evangelisches Zentrum für Altersmedizin und der Oberlinklinik sehe man momentan noch keine Notwendigkeit für neue Hygienemaßnahmen, erklärte Sprecher Benjamin Stengl am Donnerstag auf PNN-Anfrage. Man beobachte die Corona-Infektionslage täglich. Derzeit seien in den drei christlichen Kliniken 13 corona-positive Patient*innen in Behandlung, davon fünf auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Potsdam lag nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit in der vergangenen Woche bei 19,7 – deutlich unter dem Landesschnitt von 36,3. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht mehr umfangreich getestet wird. Das Corona-Abwassermontoring von Robert Koch-Institut (RKI) und Bundesumweltamt, bei dem die Viruslast anhand von Proben aus den Kläranlagen überwacht wird, weist seit etwa vier Wochen auf ein zunehmend stark steigendes Infektionsgeschehen in Potsdam hin. Im Bundesschnitt geht die Viruslast im Abwasser hingegen seit Anfang November wieder leicht zurück.