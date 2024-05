Neues Konzept ab 2025 Umfrage zur Gestaltung des Potsdamer Weihnachtsmarktes soll Mitte Mai starten

Die Stadt will noch Mitte Mai die Online-Umfrage zur zukünftigen Gestaltung des Potsdamer Weihnachtsmarktes starten. Ein Fragebogen soll sich dabei an Privatpersonen richten, einer nur an Gewerbetreibende. Dies hatte die Verwaltung am Dienstag im Potsdamer Bauausschuss angekündigt. Geplant ist, im September ein neues Konzept für den Weihnachtsmarkt präsentieren zu können und anschließend in die Ausschreibung zu gehen. Ziel sei, bereits 2025 einen neu gestalteten Weihnachtsmarkt auszurichten.

Im Ausschuss wurde auch ein Antrag der Grünen beschlossen, laut dem der Weihnachtsmarkt in Abstimmung mit den Gewerbetreibenden der Innenstadt entwickelt werden soll. Dabei sollen folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt werden: „Hauptstandorte sind Luisenplatz und Bassinplatz sowie die Straßenkreuzungen der Brandenburger Straße. Zusätzlich erfolgt eine lockere Platzierung der Buden in der Brandenburger und den angrenzenden Straßen.“ Mit dem Festhalten an den Kreuzungen der Brandenburger Straße sollen vor allem die Sonntagsöffnungszeiten erhalten bleiben.

Weiterhin sollen Schaufenster, Eingänge und Lieferwege freigehalten werden und die barrierefreie Durchquerung des Weihnachtsmarktes gewährleistet werden. „Fresskonkurrenz“ vor Restaurants und Cafés soll vermieden werden. Zusätzliche Themensetzungen wie etwa das Thema „Filmstadt“ sollen nicht vorgenommen werden.