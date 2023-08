Wochenendtipps für Potsdam Türen, Türme, Engerlinge

Mit dem Phänomen der offenen oder geschlossenen Tür, dem Draußen und Drinnen und den Menschen dazwischen beschäftigt sich das Stück „The Open Door“ vom Ton-und-Kirschen-Wandertheater. Zu sehen am Freitag, Samstag und Sonntag um 21 Uhr open air am T-Werk im Rahmen der Schirrhofnächte. Karten kosten 21 Euro.

Offene Türen gibt es Freitag und Samstag im Lindenpark beim Kulturfestival Colorossa von und für junge Menschen: mit Konzerten, Poetryslam, Improtheater, Kunst, Graffitiworkshop, Breaking Battle und Kino. Das Programm finden Sie auf www.lindenpark.de.

Als die Bluesrockband Engerling vor 48 Jahren startete, soll man ihr – mit diesem Namen! – keine große Zukunft zugetraut haben. Aber die Band ist immer noch da, am Freitag spielen Wolfram Bodag, Heiner Witte, Manne Pokrandt und Hannes Schulze im Kunsthaus Sans Titre, unsere Empfehlung für eine entspannte Sommernacht mit Blues- und Boogie. Am Samstag um 17 Uhr wird im Sans Titre die Ausstellung „Auf Papier und aus Stein“ mit Werken von Gerard Janssen und Robert Schmidt-Matt eröffnet.

Schlössernacht und Schlossnacht

Zwei schöne Nächte können Sie im Park Sanssouci erleben, bei der Schlössernacht unter dem Motto „Prachtig – Holland in Potsdam“. Wenn Sie Lust auf Lustwandeln mit Kultur haben: Hier gibt es Karten: www.potsdamer-schloessernacht.de, für Freitag und Samstag ab 17 Uhr.

Etwas kleiner fällt die Schlossnacht am Jagdschloss Stern aus. Samstag ab 18 Uhr spielt die Berliner Band Harald Hertel’s Jass Tigers im Kastellanhausgarten Dixieland und New Orleans Jazz. Von 17 bis 18 Uhr ist das Schlösschen, in dem Friedrich Wilhelm I. nach der Jagd sein Lager aufschlug, zur Besichtigung geöffnet. Am Freitag versorgt der Förderverein die Gäste mit Getränken und Imbiss.

Am Sonntag können Sie den Alten Markt aus der Perspektive des Goldenen Atlas‘ vom Potsdam Museum besichtigen, bei einer stadtgeschichtlichen Führung um 15 Uhr geht’s auch auf den Turm hinauf. Unbedingt anmelden per Mail an museum-geschichte@rathaus.potsdam.de.