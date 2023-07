„Pädagogika“ in Babelsberg Potsdam bekommt eine neue Fachschule für Erzieher

Eine neue Fachschule für Sozialwesen eröffnet in Potsdam. In der „Pädagogika Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, genehmigte Ersatzschule“ der „Die Kinderwelt gGmbH“ in der Medienstadt Babelsberg starten 14 Fachschüler zwischen 18 und 53 Jahren zum kommenden Schuljahr die dreijährige Erzieher-Ausbildung – neben dem Einsatz in einer Kita, einem Hort oder einer anderen Einrichtung eines Trägers der Kinder- und Jugendhilfe. Dazu sind die Azubis immer zwei Wochen in der Einrichtung und eine Woche in der Schule.

In der Fachschule sollen die Ideen einer neuen Lernkultur einen hohen Stellenwert haben, so der Träger. „Eine zeitgemäße Bildung, die den Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht wird“, sei unabdingbar.

Als digitale Schule wolle die Pädagogika den Anforderungen an ein zeitgemäßes Bildungsangebot gerecht werden und optimale Lernbedingungen schaffen. Digitale Endgeräte und Lernplattformen seien dauerhafte Begleiter in der gesamten Ausbildungszeit.

„Die Entwicklung eigener Haltungen und die Fähigkeit, diese reflexiv zu hinterfragen und anderen begründet darzulegen, ist ein zentrales Bildungsziel der Pädagogika“, so die pädagogische Leiterin Anja Günther.