Von zeitgenössisch bis „Gaga“ Kursprogramm der Potsdamer Tanztage veröffentlicht

Mädchenhaft, stark, sanft, mutig, wütend: Adi Weinberg spielte in ihrem Solo „If the bull won’t come“ verschiedenste Facetten von Weiblichkeit durch. Das Stück feierte 2022 an der Fabrik Potsdam Uraufführung. 2024 ist die israelische Choreografin wieder in Potsdam, diesmal als Trainerin im Workshopprogramm: Sie wird drei Kurse in einer Disziplin geben, die sich „Gaga“ nennt: eine Stunde lang Bewegung ohne Stillstand.

36 Workshops wird es 2024 geben

Die Potsdamer Tanztage werden traditionell von einem umfangreichen Workshopprogramm begleitet. Insgesamt 36 Workshops hat die Fabrik für 2024 angekündigt, womit das Festival der eigenen Aussage nach zu den Tanzfestivals Europas mit dem größten partizipativen Angebot gehört. Inhaltlich sind die Workshops so breit aufgestellt wie das Hauptprogramm. Neben Adi Weinberg in diesem Jahr unter anderem mit dabei: die US-amerikanische Choreografin Heidi Weiß mit einem Angebot, das Modernen und Zeitgenössischen Tanz verbindet, die Französin Odile Seitz, die sich auf die Arbeit mit Schwangeren und Kindern spezialisiert hat, und der Potsdamer Lukas Schapp, Experte in der Kunst des Parkours.

Im Vergleich zu vergangenen Jahr konnte die Fabrik das Workshopprogramm leicht ausbauen. 2023 gab es 33 Workshops und 24 Aufführungen von zwölf Tanzstücken. Davon waren fünf Deutschlandpremieren und eine Europapremiere. Das Festival ist der eigenen Aussage nach das größte Festival für Darstellende Kunst in Brandenburg. Es erreichte insgesamt 5200 Besuchende. Die Tanztage 2024 findet vom 21. Mai bis zum 2. Juni statt. Das Programm wird Ende März bekannt gegeben, für die Workshops kann man sich hingegen schon jetzt auf der Festivalhomepage anmelden.