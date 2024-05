Was Gemeinschaft kann „Yebo Yes!“ bringt südafrikanische Power zu Potsdams Tanztagen

Es beginnt als Vorspiel. Während das Publikum im ausverkauften Saal der Fabrik noch seine Plätze sucht, sitzen die fünf Performer von „Yebo Yes!“ schon auf der Bühne und spielen Karten. Alltagsatmosphäre. Alles freundschaftlich, alles nebenbei, es scheint um nichts zu gehen. Dann ist das Kartenspiel vorbei, fünf Hände finden sich kurz, das eigentliche Spiel beginnt. Ein Tanz, bei dem es um alles geht.

Isi Pantsula heißt dieser Tanz. Eine in den 1950ern und 1960ern in den Townships von Johannesburg entstandene Form des Street Dance, die sich in den 1980ern als Symbol des Widerstands unter der schwarzen Bevölkerung etablierte und es vermochte, die elf Ethnien des Landes zu vereinen.

Ein Tanz mit politischer Symbolkraft, noch heute. Von Agitation jedoch könnte „Yebo Yes!“, das bei den Tanztagen seine Deutschlandpremiere feierte, weiter nicht entfernt sein. Die Schwedinnen Joanna Holewa Chrona und Theresa Gustavsson und das südafrikanische Team aus Sibusiso Mthembu, Patricia Gugu Mofokeng und David Mokale batteln sich in „Yebo Yes!“ tänzerisch um ihr Leben. Laute Beats und Rufe, Pfiffe, Klatschen treiben sie an.

Auf eckige geometrische Formen angelegte Moves, roboterhafte Zuckungen, Füße in Dauerbewegung, gemischt mit Hip-Hop und Elementen von Pantomime und Charleston: Das Tempo, die Virtuosität, die tänzerische Qualität von „Yebo Yes!“ sind atemberaubend. Noch beeindruckender aber: Einerseits herrscht hier klar das Prinzip Wettbewerb. Alle suchen sie den Scheinwerfer. Alles ist Show. Andererseits ist glasklar: Ohne den Rückhalt der Gruppe gäbe es kein einziges dieser furiosen Soli. Lauter Stars, die sich im Licht des Nachbarsterns sonnen. Eine euphorisierende Seltenheit.