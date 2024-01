Wochenendtipps für Potsdam Drei Könige, stolze Feinde und Mütter

Dieses Wochenende können Sie Ihre nach-weihnachtliche Erschöpfung pflegen oder die Festtage aktiv ausklingen lassen. Mit einem multikulturellen Familienfest wird bereits am Freitag im Lindenpark der Dreikönigstag gefeiert: mit Theater, Zauberei und einem Kinderchor aus der Ukraine. Beginn ist um 15 Uhr, das ganze Programm finden Sie auf www.lindenpark.de.

Ob und wie man bei Kaisers den Dreikönigstag feierte oder ob das Oberhaupt Wilhelm II. da schon längst wieder am Schreibtisch saß, erfahren Sie bestimmt bei der Führung „Kaiserliche Weihnachten“, Glas Punsch oder Glühwein inklusive, am Samstag um 12 und 15 Uhr im Neuen Palais. Im Dezember waren alle Termine ausverkauft, jetzt gibt es noch Karten. Mehr Infos auf www.spsg.de.

Passend zur Rückkehr des Winters werden am Samstag in der Jurte im Volkspark Märchen erzählt: um 14 Uhr „Die Schneekönigin und die beiden Kinder“ nach Hans Christian Andersen, hier verursacht ein Eis-Splitter im Auge eines Jungen eine massive Persönlichkeitsveränderung, und um 15 Uhr das russische Winter-Märchen „Die zwölf Monate“. Und auch das Café am Wasserspielplatz im Volkspark hat geöffnet, Samstag und Sonntag von 12 bis 17 oder 18 Uhr.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Schönstes Weihnachtsgeschenk für viele Christen: Zuversicht. „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ heißt es am Samstag um 18 Uhr in der Nikolaikirche im Kantatengottesdienst. Nikolaichor und Solisten singen Teil 6 von Bachs Weihnachtsoratorium, der Eintritt zum Gottesdienst ist natürlich frei.

Zwei besondere Sonntags-„Früh-Stücke“ bietet ab 11 Uhr das Hans Otto Theater: eine Einführung in die Premierenstücke „100 Songs“ von Roland Schimmelpfennig, ein Stück über Willkür, Zufall und der Möglichkeit von Terror; und „Mütter“: In dem Theaterprojekt von Regisseurin Anna-Elisabeth Frick geht es um Mutterschaft und Mutterbilder. Oder Sie laufen mit bei der Neujahrswanderung durch die Parforceheide. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Platz vor dem Jagdschloss Stern. Mit Jagdhornmusik und einem anschließenden Imbiss im Garten des Kastellanhauses.

Mit russischer Mystik endet der Sonntag in der Kapelle in Klein Glienicke. Ab 16 Uhr hören Sie Musik vom „Duo Concordia“ mit Mandoline, Bouzouki, Bass und Tin Whistle, dazu Texte von Klaus Hugler.