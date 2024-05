Wochenendtipps für Potsdam Getanzt, vorgelesen und getrödelt

Es wird wieder ausschweifend getanzt: Mit den Potsdamer Tanztagen allein könnten Sie drinnen wie draußen das Wochenende füllen. In der Fabrik Potsdam zeigt das Afia-Ensemble am Freitag (24.5.) um 20.30 Uhr die Deutschlandpremiere von „Yebo Yes!“ Mit schnellen Schrittfolgen und rhythmischen Bewegungen ist das Stück eine Hommage an den südafrikanischen Tanz isiPantsula, mit dem Demonstrierende während der Apartheid ihre Gemeinschaft ausdrückten.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Nachtschwärmer unter Ihnen zieht es vielleicht noch zum Pfingstberg: Zur Mondnacht können Sie vor dem angeleuchteten Schloss Belvedere bis 23 Uhr stimmungsvoll mit Musik und Getränken auf das abendliche Potsdam und die Havelseen schauen.

„Die Gartenlaube“ ist so etwas wie ein Vorläufer heutiger Lifestyle-Magazine. Maria Hartmann und Jens Wawrczek wandeln auf dem schmalen Grat zwischen Kunst und Kitsch: Zum Auftakt der diesjährigen Reihe „Im Garten vorgelesen“ lesen sie am Samstag ab 18 Uhr im Hausgarten von Kerstin und Christian Martin, Am Priesteracker 4, 14469 Potsdam literarische Kuriositäten, Schauriges und Ergreifendes aus der Zeitschrift. Natalie Böttcher begleitet das wohlig-absurde Programm am Akkordeon.

Falls Sie Botanisches ohne die Literatur bevorzugen, stehen Ihnen Samstag und Sonntag knapp 70 private Gärten zum Besuch offen: Im Rahmen der Offenen Gärten 2024 können Gartenbegeisterte durch die unterschiedlichsten grünen Refugien flanieren und sich mit Gleichgesinnten darüber austauschen.

Kunst oder Trödel? Bisweilen nicht ganz eindeutig zu beantworten. In der Villa Schöningen sind die fließenden Übergänge Teil des Ausstellungskonzepts: Mit „Antikstübchen Nachwort“ wird noch bis 18. August zwischen 12 und 18 Uhr der 2023 verstorbene Sammler Harald Falckenberg geehrt. Christian Jankowski hat dessen Kunstsammlung, eine der bedeutendsten Privatkollektionen weltweit, künstlerisch aufbereitet und zwischen Nachlassgegenständen wie VHS-Kassetten und Walking-Stöcken arrangiert.

Wenn Sie sich für deutsche und amerikanische Gegenwartskunst interessieren, sind Sie hier richtig. Alternativ verkaufen am Sonntag beim Familienflohmarkt am Lindenpark zwischen 15 und 18 Uhr die einen, was sie loswerden wollen – und Sie entdecken vielleicht neue Schätze.