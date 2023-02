Wochenendtipps für Potsdam Irischer Stepptanz, Geschichte auspacken und Mozart im Februar

Sportlich: Beim Irischen Stepptanz wird einem schon vom Zuschauen warm. Freitagabend ist das Dance Masters Ensemble im Nikolaisaal zu Gast. Zu (Volks-)Musik einer irischen Liveband gibt es mitreißenden traditionellen Stepptanz aus zwei Jahrhunderten inklusive einer getanzten Liebesromanze. Um 20 Uhr, Tickets ab 41,90 Euro unter (0331) 2888828.

Gundermann vergeht nicht. Die poetische Rockband „Die Seilschaft“ hält die Erinnerung an ihren Gründer, den 1998 verstorbenen Liedermacher Gerhard Gundermann, hoch und macht weiterhin klasse Musik, mit Leadsänger Christian Haase. Am Samstag sind sie im Lindenpark zu erleben, das Konzert beginnt um 20 Uhr, 32 Euro kostet der Eintritt, im Vorverkauf 27 Euro. Auf wunderlich-music.de.

Museumsführung für Kinder und Familien

Geschichte auspacken. Eine Museumsführung für Kinder und Familien findet am Sonntag ab 15 Uhr im Potsdam-Museum am Alten Markt statt. Mit einem Koffer, vollgepackt mit Dingen zum Anfassen und Ausprobieren, geht es durch die Stadtgeschichte. Der Eintritt ist frei, hier können Sie sich anmelden: (0331) 289 6868.

Hier knallts: Nicht nachmachen, oder doch? „Knallegra“, die Wissenschaftsshow von Professor Bummbastic, aka Raphael Oldani, will auf jeden Fall lehrreich und witzig und unterhaltsam sein, und zwar für Kinder und Erwachsene. 90 Minuten Physik und Chemie mit Experimenten, Knall und Rauch, Laser und Robotern, Musik und Magie. Am Sonntag ab 16 Uhr im Lindenpark, für 20 und 25 Euro. Mehr auf www.lindenpark.de.

Mozart im Februar. Der russische Pianist Alexander Melnikow, der seit 2002 am Royal Northern College of Music in Manchester, England, unterrichtet, spielt mit der Kammerakademie Potsdam Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll. Es war das erste sinfonische Konzert Mozarts, der in der Uraufführung, auch im Februar, 1785, höchstselbst den Solopart übernahm. Außerdem im Programm: Witold Lutosławskis Ouvertüre für Streicher und Joseph Martin Kraus‘ Sinfonie c-Moll. Am Sonntag um 18 Uhr im Nikolaisaal. Karten gibt es von 11 bis 39 Euro unter (0331) 2888828.

Zur Startseite