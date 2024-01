Wochenendtipps für Potsdam Mit ABBA im O-Bus – und ohne Reue

Was für eine Melange: Mit der Musik von ABBA und Queen, gespielt von einem Streichquartett im Kerzenschein im barocken Schlosstheater im Neuen Palais, können Sie am heutigen Freitag (26.1.) ins Wochenende starten. Die Candlelight-Konzerte versprechen die volle Packung Musikerlebnis bei „Queen meets Abba“. Sie können zwischen zwei Zeiten wählen, 18 Uhr oder 20.30 Uhr, Tickets gibt es auf www.spsg.de.

Oder doch was anderes erleben? In der Fabrik wird Freitag und Samstag ab 20 Uhr getanzt: „Dear Doubts“ (Zweifel!) ist eine „Poetische Artistik-Show“ von der zeitgenössischen Zirkustruppe Revue Regret (Reue!). Aber so weit wird es hoffentlich nicht kommen.

Mehr Schönes für ein friedliches Miteinander wünschen sich die Initiatoren der 2022 am Theaterschiff gegründeten Konzertreihe „Unzähmbar – Klassik und Lyrik für den Frieden“. Mittlerweile finden die Konzerte in der Französischen Kirche am Bassinplatz statt. Am Samstag ab 19.30 Uhr sind dort der Berliner Saxophonist Andrej Lakisov, der Bach genauso leidenschaftlich spielt wie Jazz, Swing und Klezmer, und der international konzertierende Pianist Ulugbek Palvanov zu Gast. Gespielt werden Werke von Bach, List, Chopin, Kovács, Morricone und Gershwin, Karten gibt es an der Abendkasse.

Beide Sonderausstellungen im Potsdam-Museum gehen am Wochenende zu Ende: Die wunderbare Fotoausstellung „Potsdamer Linien“ und „Mehr davon“ mit Werken aus dem Depot und privaten Sammlungen. Am Freitag und Samstag werden die Öffnungszeiten um zwei Stunden auf 12 bis 20 Uhr verlängert. Am Sonntag findet von 12 bis 18 Uhr dazu ein besonderes Programm statt: mit Kuratoren-Führungen, digitaler Fotoshow und Versteigerung von Original-Repros aus der Ausstellung. Für ein sehr persönliches Andenken können Sie in eine Original-Uniform des VEB Kraftverkehr schlüpfen und sich im originalen Vorderteil eines Babelsberger O-Busses fotografieren lassen.