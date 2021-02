Es wird wieder spannend in der Fußball-Bundesliga. Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung des FC Bayern München auf den ersten Verfolger Rasenballsport Leipzig, der dem Tabellenführer durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg am Sonntag bei Hertha BSC gefährlich nahe gekommen ist.

Hertha BSC dürfte das herzlich egal sein. Für die Mannschaft von Pal Dardai könnte die Saison auf eine denkbar unangenehme Weise noch richtig spannend werden. Die Lage spitzt sich zu. Im neunten Spiel des Jahres kassierten die Berliner bereits ihre sechste Niederlage, Dardai, seit einem knappen Monat im Amt, wartet weiterhin auf einen Sieg.

Der spielerische Fortschritt, der auch gegen die Leipziger durchaus zu erkennen war, schlägt sich bisher nicht in Ergebnissen nieder. Dardai hatte sich wieder etwas Überraschendes für die Aufstellung überlegt. Vier Neue standen in der Startelf: Sami Khedira zum ersten Mal für Hertha, Marton Dardai zum ersten Mal überhaupt in der Fußball-Bundesliga, dazu Mathew Leckie und Lukas Klünter. Dardai wollte gegen die Leipziger mehr Tempo und Kopfballstärke auf dem Platz haben. „Mit der Schnelligkeit, die wir haben, können wir den Gegner neutralisieren“, sagte Herthas Trainer.

Auch taktisch hatte sich Dardai etwas einfallen lassen: Er versuchte es mit einer Dreierkette, einem Fünfermittelfeld und der Doppelspitze Dodi Lukebakio/Krzysztof Piatek. Der Plan ging lange auf, weil Herthas Spieler die Angelegenheit seriös und konzentriert angingen. Die Leipziger taten sich schwer gegen einen gut strukturierten Gegner. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Bei der ersten waren gerade drei Minuten gespielt. Nach einem langen Pass von Marcel Halstenberg tauchte Hee Chan Hwang frei vor dem Tor der Berliner auf, konnte Torhüter Rune Jarstein allerdings nicht überwinden.

Der Linienrichter hob nachträglich die Fahne. Doch er hatte geirrt. Hwang stand nicht im Abseits. Hätte er getroffen, hätte das Tor gezählt. Von diesem frühen Schreckmoment abgesehen schafften es die Berliner in der Folge, das Bedrohungspotenzial der Leipziger einigermaßen unter Kontrolle zu halten und über Umschaltmomente selbst gefährlich zu werden.

Das 1:0 für Leipzig fiel aus dem Nichts

Nach knapp 20 Minuten verpasste Piatek in der Mitte eine Hereingabe von Maximilian Mittelstädt nur knapp. Kurz darauf war es der Pole, der nach einer Balleroberung von Khedira und einem schönen Pass von Matheus Cunha in die Mitte passte. Lukas Klostermann klärte gerade noch vor Lukebakio. Mitten hinein in eine Phase, in der Hertha den Tabellenzweiten gut im Griff hatte, fiel nach einer knappen halben Stunde das 1:0. Für die Leipziger – und wie aus dem Nichts. Marcel Sabitzer, der unter der Woche noch maßgeblich an der Niederlage gegen den FC Liverpool in der Champions League beteiligt war, zog unvermittelt aus 25 Metern ab. Der Ball nahm eine derart anarchische Flugkurve, dass Jarstein ihm nur noch staunend hinterherschauen konnte.

Ungeachtet des beachtlichen Abstands in der Tabelle war es auch nach der Pause zunächst alles andere als ein einseitiges Duell. Hertha startete mit zwei glänzenden Gelegenheiten in die zweite Hälfte. Zunächst verzog Lukebakio knapp, nur wenige Sekunden später hatte Cunha eine noch bessere Chance, als er nach einem Pass in die Spitze auf das Leipziger Tor zulief, Torhüter Peter Gulacsi allerdings nicht überwinden konnte. Dardai brachte nach einer Stunde Luca Netz und Nemanja Radonjic von der Bank, die schon vor einer Woche in Stuttgart als Einwechselspieler dazu beigetragen hatten, nach einem 0:1-Rückstand noch einen Punkt zu holen. Doch Leipzig ist nicht Stuttgart.

Ungenauigkeiten und Fehler häuften sich bei Hertha

Der Tabellenzweite blieb aktiv und ließ die Berliner nicht so zur Entfaltung kommen, wie es ihnen in der Woche zuvor gegen den Aufsteiger gelungen war. Zudem machten sich bei Hertha die Belastungen des intensiven Spiels bemerkbar. Die Ungenauigkeiten und kleinen Fehler häuften sich. Nicht zuletzt bei Sami Khedira, der seit einer mittleren Ewigkeit nicht mehr so lange auf dem Platz gestanden hatte. 25 Minuten vor dem Ende nahm Dardai den Weltmeister vom Feld. Für ihn kam Mattéo Guendouzi.

Der Franzose nahm gleich entscheidenden Einfluss auf das Spiel, allerdings nicht so, wie Dardai und die Berliner sich das vorgestellt hatten. Guendouzi ließ sich im eigenen Strafraum denkbar einfach den Ball entwenden, Nordi Mukiele nutzte den Patzer und traf mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0 für die Gäste. Es war die Entscheidung. Hertha kam zwar noch zu einigen guten Chancen, kassierte aber fünf Minuten vor Schluss durch einen Kopfball von Willi Orban sogar noch das 0:3.