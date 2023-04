Aus des FC Bayern in der Champions League Gegen dieses Man City auszuscheiden, ist keine Schande

Ob der FC Bayern ein Verein im Niedergang sei, wurde Thomas Tuchel am Dienstag von einem englischen Journalisten gefragt. Auf gut Medien-Englisch nennt man so etwas ein „Hot Take”: eine These, die plötzlich in Mode ist und von der alle auf einmal behaupten, sie würden sie schon seit Jahren vertreten.

Seit Mittwochabend ist der FC Bayern nicht nur praktisch, sondern jetzt auch faktisch aus der Champions League ausgeschieden und hat es damit zum dritten Mal in Folge nicht ins Halbfinale geschafft. Ein Armutszeugnis für den deutschen Fußball ist das entgegen aller Hot Takes aber sicherlich nicht.

Dass es aktuell zumindest eine deutlich stärkere Mannschaft in Europa gibt als den Deutschen Meister, hat man über die insgesamt 120 Minuten gegen Manchester City klar gesehen.

Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass Manchester City gerade das beste Team der Welt und spätestens jetzt für den lang ersehnten Champions-League-Titel reif ist.

Pep Guardiola hat die Art, wie Fußball in England gespielt wird, neu definiert

Unter Pep Guardiola ist City längst zu einer der größten Mannschaften der modernen Fußball-Ära geworden. Sie dominiert die Premier League seit Jahren und hat dabei auch die Art und Weise, wie Fußball in England gespielt wird, neu definiert.

Seit Guardiolas Amtsantritt 2016 hat der Klub neun Titel gesammelt, so viele wie sonst nur der FC Bayern unter den großen Klubs in Europa.

Das Einzige, was Guardiolas City zu historischer Größe noch fehlt, ist die Champions League. Gegen die Bayern hat das Team aber in beiden Spielen gezeigt, wie nah sie jetzt an dem großen Ziel dran ist. Gegen zwar angeschlagene, aber trotzdem nicht schlecht spielende Münchner hat City vor allem gewonnen, weil es über zwei Spiele in den entscheidenden Szenen besser war.

Diese Kaltschnäuzigkeit ist genau jene Tugend, die Guardiolas Team in den vergangenen Jahren zu oft in der Champions League gefehlt hat. Es ist genau das, was City auch gegen Real Madrid zum Favoriten macht, und vielleicht auch endlich auf den Thron Europas setzen wird.

Gegen diese Mannschaft auszuscheiden ist keine Schande. Die Bayern waren schwächer als City. Aber stärker als City ist in diesen Tagen keiner.