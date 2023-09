Bundestrainer gesucht Wer wird Nachfolger von Flick? Fünf mögliche Kandidaten im Check

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich am Sonntag von Hansi Flick als Cheftrainer getrennt. Der Verband zog die Konsequenzen nach dem 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan. Wie geht es nun weiter?

Zunächst wird Rudi Völler nach 19 Jahren noch einmal als Interims-Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft einspringen. Der 63 Jahre alte DFB-Sportdirektor wird am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund, von U20-Auswahlcoach Hannes Wolf und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner unterstützt, das Team gegen den WM-Zweiten Frankreich betreuen - „einmalig“, wie der Verband mitteilte. Die dauerhafte Flick-Nachfolge will der Deutsche Fußball-Bund „möglichst zeitnah regeln“. Wer könnte das sein?

Ein Überblick über mögliche Nachfolger:

Oliver Glasner gewann mit Eintracht Frankfurt die Europa League. © dpa/Tom Weller

Oliver Glasner

Oliver Glasner hat sich in der Bundesliga einen guten Namen gemacht, beim VfL Wolfsburg und dann besonders bei Eintracht Frankfurt, mit den Hessen gewann er 2022 die Europa League. Seit Ende der vergangenen Saison ist der 49-Jährige vereinslos. Allerdings gilt Glasner nicht als pflegeleicht. Seine Abschiede in Wolfsburg und in Frankfurt verliefen nicht geräuschlos. Dass er der erste Ausländer als deutscher Bundestrainer wäre, dürfte nicht stören, er ist schließlich Österreicher.

Julian Nagelsmann

Sein Name geistert schon lange durch die Gazetten, zumal er ja nach dem Rauswurf beim FC Bayern keinen Job hat. Wobei er noch auf der Gehaltsliste des Deutschen Meisters steht, aber das sollte kein Problem darstellen. Möglich wäre, dass Nagelsmann bis zur EM im kommenden Jahr übernimmt. Aber eigentlich ist er noch zu jung (36) und zu ambitioniert für den Bundestrainer-Job. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.

Seinen Topjob beim FC Liverpool wird Klopp wohl nicht aufgeben. © dpa/Frank Augstein

Jürgen Klopp

Er wird es nie im Leben machen, jedenfalls nicht jetzt. Seinen Topjob beim FC Liverpool wird Klopp, im Norden Englands ein kleiner Volksheld, nicht aufgeben, da kann man seinen Namen als Flick-Nachfolger so lange handeln, wie man will.

Stefan Kuntz

Angeblich soll bald Schluss sein als türkischer Nationaltrainer. Kuntz ist ein Kind des DFB, hat mit der U21 zweimal die Europameisterschaft gewonnen. Er ist sicher ein ernsthafter Kandidat. Allerdings stünde er, inzwischen 60 Jahre alt, kaum für einen richtigen Neufang.

Matthias Sammer

Sammer wäre eine echte Option, scheint nach seiner Pause aus gesundheitlichen Gründen auch wieder agil zu sein. Womöglich wäre der Job als Bundestrainer das Richtige für ihn. Allerdings hat er lange nicht als Trainer gewirkt, sein größter Erfolg war 2002 der Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit Borussia Dortmund.