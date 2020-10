Erster Karius-Einsatz am Donnerstag?



Nach dem Sieg gegen Mainz am Freitagabend richtet sich der Blick beim 1. FC Union wieder nach vorne in die Länderspielpause. Am Donnerstag bestreiten die Köpenicker ein Testspiel gegen Hannover 96. Geplant könnte unter anderem einen ersten Einsatz für Loris Karius sein, wie Urs Fischer am Samstag erklärte. "Es geht in die Richtung," sagte er zur Frage, ob Karius am Donnerstag im Tor stehen wird. Bis dahin könne aber "noch einiges geschehen", fügte er hinzu.



Der Trainer gab sich auch hochzufrieden mit der Leistung am Vorabend. Seine Mannschaft traue sich jetzt zu, "in Drucksituationen spielerische Lösungen hinzubekommen", sagte er, und lobte auch Max Kruse und Joel Pohjanpalo, die beide ihr erstes Tor für Union geschossen haben. "Es wäre schön, wenn es jedes Mal so laufen würde aber so geht das im Fußball nicht", so Fischer.

Zur möglichen Verletzung von Nico Schlotterbeck konnte der Schweizer noch kein Update geben. Der Verteidiger, der nach dem Spiel am Freitag mit Oberschenkel-Problemen vom Platz getragen werden muss, werde heute untersucht, sagte er.