Eisbären unter Druck Jaedon Descheneau soll für neuen Schwung sorgen

Für die Eisbären steht an diesem Freitag eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe an. Nach vier Heimniederlagen in Serie warten Mannschaft wie Fans auf die Erlösung in der Mercedes-Benz-Arena. Damit das Spiel gegen die Frankfurter Löwen (19.30 Uhr) nicht ähnlich frustrierend verläuft wie zuletzt gegen Düsseldorf (1:4) und Iserlohn (0:3), „müssen wir mit Selbstvertrauen und hohem Tempo spielen“, sagt Trainer Serge Aubin.

Mit dem Selbstvertrauen ist das aber so eine Sache. Am vergangenen Wochenende kollabierte das Berliner System regelrecht nach den ersten Rückschlägen. Gegen Frankfurt, die den zweitbesten Angriff der Liga hinter den Eisbären stellen, ist es also umso wichtiger, früh positive Akzente zu setzen. „Wir müssen defensiv in unserer Struktur hart arbeiten und wirklich als Team spielen“, fordert Torwart Jonas Stettmer „und so gut wie möglich in deren Drittel spielen.“

Somit weiß auch Angreifer Jaedon Descheneau, was von ihm gefordert wird. Der Kanadier wird am Freitagabend sein Debüt für die Eisbären geben. Aufgrund der arg angespannten Personallage wurde der 28 Jahre alte Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison in der finnischen Liga für SaiPa Lappeeranta unter Vertrag stand, mit einem Try-Out-Vertrag ausgestattet. „Wir werden Jaedon in den kommenden Wochen intensiv beobachten und dann über einen festen Vertrag bei den Eisbären entscheiden“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer.

In der Saison 2018/2019 hatte er bereits für die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gespielt und in 59 Spielen 64 Scorerpunkte gesammelt. Den Eisbären würde es natürlich sehr helfen, wenn er daran anknüpfen könnte, um aus ihrem Tief herauszukommen.

Am Sonntag kommt es in Mannheim zum ewig brisanten Duell mit den Adlern (16.30 Uhr). Es ist auch das Duell zweier Vereine, die sehr unterschiedlich mit schwierigen Phasen umgehen. Unter der Woche schmissen die Kurpfälzer ihre gesamte sportliche Führung raus. Dallas Eakins gibt am Freitagabend gegen Schwenningen das Trainerdebüt für sein neues Team.