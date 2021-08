Hotelzimmerüberlegungen – Ein Eishockey-WM-Tagebuch II

Aufgezeichnet von Daniel Goldstein

In loser Folge veröffentlichen wir an dieser Stelle Tagebucheinträge von den Spielerinnen des deutschen Teams bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Calgary, Kanada. Wir setzen die Texte mit Keeperin Jenny Harß fort. Die Füssenerin ist mit 34 Jahren die erfahrenste Spielerin des Teams. Sie ist Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr und spielt in der kommenden Saison fürs Männerteam vom ESC Kempten in der Bayernliga (vierthöchste Spielklasse). Neben den olympischen Spielen 2006 in Turin und 2014 in Sotschi nahm sie bereits an neun Weltmeisterschaften der Frauen teil.

Zum Auftakt des Turniers in Calgary gelang ihr beim 3:0 gegen Ungarn ein Shutout (Spiel ohne Gegentor). Spiel zwei folgt am Montagabend um 20 Uhr MESZ (12 Uhr Ortszeit in Calgary) gegen die anderen Aufsteigerinnen aus Dänemark.

Letztes Spiel

"Wir freuen uns natürlich, dass wir mit einem Sieg und dann noch ohne Gegentor ins Turnier starten konnten, das war auf jeden Fall sehr wichtig. Aus meiner Sicht: Ich hab jetzt nicht so ganz viele Schüsse bekommen, das ist für einen Torwart dann vor allem mental anstrengend. Man muss immer dabei sein und wenn dann eine schnelle Aktion kommt, muss man da sein. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ich denke, gestern ist es mir ganz gut gelungen. Ich sehe es naturgemäß anders, als die ungarische Kapitänin und finde, wir hätten noch ein paar mehr Tore verdient gehabt, aber ihre Torhüterin hat auch ein paar gute Saves gemacht. Das wichtigste aber sind die 3 Punkte für uns."

Nächstes Spiel

"Gestern durften wir uns noch über den Sieg gegen Ungarn freuen, aber bei einer WM muss man sowas schnell abhaken. Jetzt heißt es schon wieder Fokus aufs nächste Spiel. Jedes Match wird bei dieser WM schwierig sein. In der Vorbereitung, also das eine Spiel, was wir hatten, war ja auch gegen Dänemark. Da haben wir uns auch nicht ganz leicht getan. Es wird wichtig sein, dass wir einen guten Start haben und denen unser Spiel aufzwingen, nicht andersrum. Ich hab das Spiel der Däninnen gestern gegen Japan angeschaut, es war sehr sehr knapp. Sie haben richtig hat gekämpft, um den 1:1-Ausgleich noch zu machen. Die werden auf jeden Fall hochmotiviert sein, da sie ja die ersten beiden Spiele schon verloren haben. Ich werde jetzt nicht unbedingt speziell auf eine Spielerin achten. Wir wissen so ungefähr, wie sie ihre Überzahl organisieren, die Kapitänin ist auch stark, aber wir müssen generell wach sein."

Kulinarisches Highlight

"Das ist schwierig. Also das Essen ist generell sehr gut, aber schon halt sehr ähnlich immer. Ich mag es auf jeden Fall, dass das Obst für uns immer schon aufgeschnitten ist. Wir können uns das Essen ja aufgrund der Hygieneregeln nicht selbst vom Büfett nehmen, es wird uns gegeben. Da ist es auf jeden Fall schön, dass man das Obst nicht noch selbst aufschneiden muss. Wenn ich daheim frühstücke, muss ich mir die Melone, Ananas, Trauben oder Orangen ja immer selber aufschneiden..."

Auf dem Zimmer

"Also für die Quarantäne hatte ich natürlich auch mein Kindle zum Beispiel dabei und hab da ein Buch über Hundegesundheit gelesen. Ich habe auch Netflix geguckt. Zuletzt kam ja die zweite Staffel von Outer Banks. Und dann waren da ja noch die Yoga-Stunden...

Das erste Mal habe ich 2010 Yoga gemacht. 2017 kam dann die Yoga-Lehrerinnenausbildung in Bali und ich mache auch immer wieder Fortbildungen. Ich finde, das tut jedem Menschen gut und ist speziell für Sportler gut geeignet. Wir haben jetzt hier in Calgary zusammen drei Yoga-Sessions gemacht. Zwei davon auch während der Quarantäne per Videokonferenz. Die waren dann immer so 20-25 Minuten lang. Ich selbst mache es eigentlich täglich. Heute Morgen hatten wir vorm Frühstück noch ein bisschen Zeit. Da muss man halt immer gucken, wie es in den Tagesplan passt."

Gedanke des Tages

"Es stimmt, ich gehöre schon zu den erfahreneren Spielerinnen. Wir haben einen ziemlich gesunden Mix hier dabei von jung und alt, erfahren oder nicht so, einige WM-Rookies sind auch dabei. Als erfahrene Spielerin versucht man schon mit gutem Beispiel voran zu gehen, egal ob auf oder neben dem Eis. Man versucht auch den jüngeren zu helfen zum Beispiel in der Vorbereitung auf eine WM. Ich würde also schon sagen, dass ich im Team voll drin bin, aber es gibt natürlich auch Phasen, wie in der direkten Spielvorbereitung, in denen ich mich dann in meine Torwartwelt zurückziehe. Ansonsten machen wir viel als Team zusammen ob das On-Ice-Warmup oder das Cool Down. Nur andere Sachen sind mit Corona derzeit etwas schwieriger möglich."

Dieser Tagebucheintrag wurde von Jenny Harß gemeinsam mit Daniel Goldstein aufgeschrieben. Fragen zum Tagebuch-Eintrag oder zur Eishockey-WM könnt Ihr uns gerne über Twitter stellen: www.twitter.com/tspsport.