„Empfindliche Strafe“ befürchtet Der Fanprotest wird Hertha BSC hart treffen

Haris Tabakovic, der Mittelstürmer, fackelte nicht lange, wie man so schön sagt. Er machte es kurz und knapp: „Auf das möchte ich nicht eingehen, das ist Sache der Fans“, antwortete er, nachdem er zu den Protesten der Anhänger von Hertha BSC beim Spiel gegen den Hamburger SV befragt worden war.

Mittelstürmer wie er benötigen einen guten Instinkt. Und instinktiv schreckte Tabakovic vor weiteren Ausführungen zurück. Vielleicht weil er ahnte, dass er sich mit allem, was er sagen würde, bei Teilen der Fans schrecklich unbeliebt machen würde. Denn die Fronten zwischen organisierter Fanszene und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) scheinen sich zunehmend zu verhärten.

Das war am Samstagabend exemplarisch im Berliner Olympiastadion zu beobachten, wo der Protest gegen die Investorenpläne der DFL ein bisher nicht gekanntes Ausmaß annahmen. So massiv war es bisher noch nie. Das Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha und dem HSV, in dem es für die Berliner um einiges ging, stand kurz vor dem Abbruch.

Es lief die 53. Minute, als Hertha vor der eigenen Ostkurve einen Eckball zugesprochen bekam. Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny machte sich zur Ausführung bereit, doch dazu kam es nicht. Von den Rängen flogen Tennisbälle aufs Feld. So wie es in der ersten Hälfte auf der anderen Seite passiert war.

Wenn wir hier in die Katakomben gehen, dann ist das wirklich das letzte Mittel. Da wusste jeder, welche Konsequenz da folgen könnte. Schiedsrichter Daniel Schlager über mögliche Folgen der Fanproteste

Doch anders als beim Protest des HSV-Anhangs wollte der Hagel diesmal nicht aufhören. Mehrmals schien sich die Situation beruhigt zu haben und Kenny den Ball endlich in den Strafraum schlagen zu können. Doch dann ging es wieder los. Selbst eine Intervention von Herthas Trainer Pal Dardai in der Kurve brachte nicht den erhofften Erfolg.

Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch

Nach knapp 20 Minuten hatte Schiedsrichter Daniel Schlager genug. Er gab das Zeichen, dass beide Teams das Feld verlassen sollte. „Wenn wir hier in die Katakomben gehen, dann ist das wirklich das letzte Mittel. Da wusste jeder, welche Konsequenz da folgen könnte“, sagte der 34-Jährige, der seit 2018 Bundesligaspiele leitet. Auf die Frage, ob ein weiterer Vorfall den Abbruch der Partie zur Folge gehabt hätte, antwortete er: „Das ist hypothetisch, aber wir waren auf jeden Fall nicht weit davon entfernt.“

Hertha BSC war einer der wenigen Vereine gewesen, der gegen einen Einstieg der Investoren gestimmt hatte. © imago/Matthias Koch/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Ziemlich genau eine halbe Stunde dauerte es, bis es weiterging und das Spiel unfallfrei zu Ende gebracht werden konnte. „Das war ein Tick zu viel, bei dieser Uhrzeit“, sagte Pal Dardai. Er machte sich vor allem Sorgen um die Gesundheit seiner Spieler, erklärte aber auch mit Blick auf den Protest: „Wir müssen die Situation akzeptieren.“

Auch Tom Herrich, Herthas Geschäftsführer, äußerte „totales Verständnis für die Kritik“ der Fans. Der Protest sei „völlig legitim“, aber am Samstagabend hatte er für seinen Geschmack den Rahmen gesprengt. „Das ging mir deutlich zu lang. Und nicht nur mir“, sagte er. „Dann ist irgendwann halt auch gut.“

Herrich erwartet „eine empfindliche Strafe“ durch den Kontrollausschuss des DFB. Das trifft den zum Sparen gezwungenen Verein hart. Zumal Hertha – dem Wunsch der kritischen Fans entsprechend – im Dezember einer jener Vereine war, die dagegen gestimmt haben, in Verhandlungen mit möglichen Investoren einzusteigen.