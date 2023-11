Endlich wieder Eishockey im Wedding FASS spielt ab sofort im Erika-Heß-Eisstadion

Es ist eine Nachricht, die noch eine andere Nachricht beinhaltet oder beinhalten könnte: FASS Berlin spielt am kommenden Sonntag endlich wieder im Erika-Heß-Eisstadion. Der ES Weißwasser kommt zum Punktspiel der Regionalliga Ost in den Wedding. Das erste Bully findet um 13.30 Uhr statt. Damit ist amtlich, dass wieder Eishockey in der Eishalle im Wedding gespielt wird.

Dies allein ist schon mal eine kleine Sensation, denn schließlich ist das Stadion und die Außenfläche seit dieser Saison geschlossen. Dem Bezirksamt zufolge war die Schließung des Stadions aufgrund der in der vergangenen Saison aufgetretenen Schäden am Ventil der Kühlanlage nötig geworden. Das sei zwar behoben, aber zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs würden zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, hieß es vor ein paar Monaten.

Offensichtlich steht nun eine Öffnung des Stadions kurz bevor, FASS jedenfalls meldet dies schon mal, wohl auch, damit die Zuschauer und Zuschauerinnen am Sonntag nicht am Eisstadion P9 in Charlottenburg stehen, dorthin war FASS diese Saison bislang ausgewichen für den Trainings- und Spielbetrieb. Alexander Hedderich, Präsident des Berliner Eissportverbandes und Sprecher bei FASS sagt: „Wir spielen am Sonntag dort.“ Und: „Fest steht, dass wir auch bis Saisonende dort spielen werden.“

Mehr kann und will Hedderich noch nicht sagen. Womöglich aber wird von öffentlicher Seite in den kommenden Tagen noch kommuniziert, in wie weit im Wedding dann geöffnet wird. Schließlich geht es ja auch um das Thema öffentlicher Eislauf. Da allerdings ist bis jetzt noch nichts amtlich.