Was geht da mit Hummels? In der Bundesliga deutet sich schon der nächste spektakuläre Transfer an. Laut Berichten der "Bild" will Borussia Dortmund Mats Hummels vom FC Bayern zurückholen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc wollte die Gerüchte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren. Laut "Bild" habe es bereits konkrete Gespräche der Vereine gegeben und Niko Kovac habe einem Abgang des Nationalverteidigers zugestimmt. Als Ablösesumme seien 15 bis 20 Millionen sowie erfolgsabhängige Boni im Gespräch. Hummels spielte bereits von 2008 bis 2016 in Dortmund und kehrte dann zu seinem Jugendverein nach München zurück. Für die kommende Saison haben die Bayern nach aktuellem Stand mit Niklas Süle, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Jerome Boateng und Hummels fünf hochkarätige Innenverteidiger, vier davon sind Weltmeister, unter Vertrag.