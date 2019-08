Bangen um Sané

Am Donnerstag um 18 Uhr endet das Transferfenster in England. Bis dahin müssen alle Wechsel von der Premier League und in die englische Top-Liga getätigt sein. Donnerstag, 18 Uhr, ist damit der Termin, auf den sie beim FC Bayern hinarbeiten. Denn bis dahin soll Leroy Sané möglichst der gewünschte Außenspieler sein. Das war bis zum Wochenende klar. Bis sich Sané im englischen Supercup-Spiel zwischen seinem aktuellen Klub Manchester City und dem FC Liverpool am Knie verletzte und früh ausgewechselt werden musste.

Wie die "Bild"-Zeitung nun erfahren haben will, ist es aus diesem Grund nicht mehr so sicher wie in der vergangenen Woche, dass die Bayern den deutschen Nationalspieler auch wirklich verpflichten wollen. Er habe noch immer Flüssigkeit im Knie, sodass die Ärzte derzeit keine Diagnose stellen können, wie schwerwiegend die Knieverletzung ist. Die Bayern wollen sich zu den Umständen nicht äußern.