Fußball trifft Satire Humorvolles EM-Spektakel bei den Stachelschweinen

Fußball, Sommer, EM – das sportliche Großereignis steht in den Startlöchern. Nur noch drei Wochen, dann wird es richtig ernst. Oder etwa nicht? Fußball ist der Sport mit dem wohl größten Stellenwert in Deutschland. Doch nicht für alle bieten stickige Kneipen, laute Fußballhymnen und Live-Übertragungen mit literweise Bier den perfekten Ort, um die Partien der europäischen Mannschaften zu verfolgen.

Eine mal etwas andere Art, die Spiele zu verfolgen, wird ab dem 14. Juni im Westen der Stadt stattfinden – und zwar im Charlottenburger Europacenter. Im Kabarett-Theater „Die Stachelschweine“ steht zwar auch das EM-Spektakel im Vordergrund, es geht aber um mehr als den Sport an sich. „Für viele Menschen ist Fußball das Wichtigste auf der Welt“, sagt Frank Lüdecke, künstlerischer Leiter der Stachelschweine. Zu diesen Menschen zählt sich der langjährige Tagesspiegel-Kolumnist nicht.

Tickets für „Pfostenbruch“ Tickets sind ab sofort erhältlich unter: www.diestachelschweine.de oder Tel. 030/26 147 95.

Gerade deswegen ist das Rahmenprogramm von der EM-Veranstaltung „Pfostenbruch“ alles andere als ernst. Eine Mischung aus Fußball und Sport trifft auf Kabarett – das erwartet die Zuschauenden an den insgesamt 22 Spieltagen. Dabei ist der Genuss des Events ein anderer als bei herkömmlichen Übertragungen. Das Original-Kommentieren des Spiels fällt hier nämlich weg. Stattdessen treten Prominente aus Politik, Kultur oder Wirtschaft in einem Kommentatoren-Wettbewerb gegeneinander an. Unterstützt wird das Ganze von der Kommentatoren-Legende Erich Laaser.

Auch auf der Bühne ist internationale Prominenz vertreten, etwa der britische Comedian Omid Djalili, Schauspieler Stephan Grossmann oder Kultursenator Klaus Lederer. Auch für Unterhaltung in der Halbzeit ist bei den Stachelschweinen gesorgt, denn anstelle von Werbung gehört eine kurze satirische Halbzeitanalyse zum festen Bestandteil der Veranstaltung. Für den notwendigen „satirischen Ernst“, wie Lüdecke sagt, sollte damit gesorgt sein.