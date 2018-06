Kommt jetzt die Lockerheit beim DFB-Team?

Am Tag nach dem Last-Minute-Sieg gegen Schweden belohnte Bundestrainer Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft nach der Rückkehr in das WM -Stammquartier von Watutinki mit Freizeit und Familienbesuchen. Erst für den frühen Sonntagabend setzte er „eine leichte Regenerationseinheit“ an, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilt. Den Rest des Tages erhielten die 23 Spieler frei, auch die Reservisten beim 2:1 gegen Schweden. Viele Familienmitglieder und Verwandte wurden im Teamhotel außerhalb von Moskau erwartet. (dpa)