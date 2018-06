Mats Hummels geht von Comeback gegen Südkorea aus

Der Bayern-Verteidiger musste wegen Problemen mit einem Halswirbel gegen Schweden aussetzen. Am Sonntag deutete er jedoch seine Rückkehr in den Kader für das letzte deutsche Vorrundenspiel gegen Südkorea am Mittwoch an. „Es sollte so sein, dass ich gar keine Probleme mehr habe“, sagte Mats Hummels. (mit dpa)