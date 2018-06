Argentinien ist noch nicht raus

Für die Argentinier wird es nach dieser Klatsche kaum ein Trost sein, aber noch hat der Vizeweltmeister eine Chance auf den Achtelfinaleinzug. Egal wie das morgige Spiel zwischen Island und Nigeria ausgeht, am dritten Gruppenspieltag können es Messi und Co. noch schaffen. Die schwachen Leistungen gegen Island und Kroatien geben aber nicht gerade Anlass zu Optimismus. Zumal das Torverhältnis nach dem 0:3 ziemlich bescheiden ist. Sollte Nigeria morgen gegen Island gewinnen, hätte es Argentinien sogar noch in der eigenen Hand. Holt Island mindestens einen Punkt, muss Argentinien am letzten Spieltag auf Schützenhilfe der bereits qualifizierten Kroaten hoffen. Fest steht: Gegen Nigeria müssen die Südamerikaner am Dienstag definitiv gewinnen, wollen sie das erste Vorrundenaus nach 2002 verhindern.