Keine Lust auf Uruguay und Ägypten

Beim Spiel zwischen Uruguay und Ägypten in Jekaterinburg waren viele Plätze leer geblieben. 27.015 Zuschauer waren da, obwohl 32.278 Tickets verkauft wurden. Die FIFA forschte nach und teilte mit: Zahlreiche Fans haben ihre Tickets schlicht nicht genutzt. Die vielen freien Plätze seien durch so genannte „No Shows“ zustande gekommen, teilte der Fußball-Weltverband am Samstag nach einer Untersuchung auf Anfrage mit.