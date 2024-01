Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool Der beste Moment, um Adieu zu sagen

Jürgen Klopp macht Schluss. Nicht sofort, sondern erst zum Saisonende. Aber die Ankündigung, dass der populärste deutsche Fußball-Trainer und der FC Liverpool ab der kommenden Spielzeit getrennte Wege gehen, brachte die Fußball-Welt am Freitag gehörig in Wallung.

In einer Pressemitteilung des Vereins wurde Klopp selbst damit zitiert, „dass das im Moment ein Schock für viele Leute ist“. Der heute 56-Jährige gewann mit den Reds nicht nur den Titel in der Premier League und in der Champions League. Seitdem Klopp 2015 als Teammanager in Liverpool begonnen hat, begeistern die Auftritte der Mannschaft um Superstar Mohamed Salah Fans auf der ganzen Welt.

Auch aktuell läuft es rund für den FC Liverpool. Das Team führt die Liga vor dem großen Rivalen Manchester City an. Allerdings deutete Klopp an, dass ihm allmählich die Kraft ausgehe für das intensive Amt in einer völlig überdrehten Branche. Ein Zugeständnis, das auch aufschreckt, aber eigentlich niemanden wundern dürfte angesichts des Drucks, unter der eine Person wie Klopp täglich steht.

Ein weiterer Titel wäre die große Krönung zum Ende einer außergewöhnlichen Symbiose von Trainer und Verein. Aber vielleicht wäre das fast zu märchenhaft. Auch ohne Trophäe hat Klopp den richtigen Moment erwischt, um Adieu zu sagen.

Klopps Entscheidung heizt die Spekulationen an

Während zahlreiche Kollegen aus ihrem Amt getrieben werden, wird er als derjenige in Erinnerung bleiben, der selbst über das Ende seines Wirkens bestimmt hat. Und noch dazu ein funktionierendes Ensemble hinterlässt.

Klopps Entscheidung heizt natürlich die Spekulationen an. Auch wenn nach den aufwühlenden und kraftraubenden Jahren eine Auszeit angebracht wäre, ist es denkbar, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun endlich seinen Wunschtrainer bekommt. Die Amtszeit von Julian Nagelsmann endet nach aktuellem Stand ja nach der Europameisterschaft im Sommer.

Und obwohl das Amt des Bundestrainers auch nicht gerade frei von Stress und öffentlicher Erregung ist, so könnte es doch die passende Alternative zum täglichen Klubfußball sein. Zumal ja nach der EM die Chance besteht, die DFB-Elf neu auszurichten - unabhängig vom Abschneiden beim Heimturnier.

Und auch die Bundesliga wird vom Liverpooler Trainerbeben nicht unberührt bleiben. Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso ist derzeit ähnlich gefragt wie Klopp. Und man dürfte sich nicht wundern, wenn der Spanier auch zum engeren Kandidatenkreis in Liverpool zählt. Dass er früher oder später beim FC Bayern landet, wie nicht wenige Experten spekulieren, scheint nicht mehr ganz so zwangsläufig zu sein.