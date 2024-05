Leverkusen gegen Kaiserslautern im Free-TV? So sehen Sie das DFB-Pokalfinale im Fernsehen und Livestream

Bayer 04 Leverkusen hat die seltene Möglichkeit eines Triples mit der Niederlage im Finale der Europa League verpasst. Doch schon am Samstag gibt es die nächste Chance auf einen Pokal. Im DFB-Pokalfinale geht es gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Die Werkself ist dabei der große Favorit.

Kaiserslautern konnte sich gerade erst über den Klassenerhalt freuen. Wenn es richtig gut läuft für die „Roten Teufel“, bringen sie den Deutschen Meister um den nächsten Titel.

Anstoß zum DFB-Pokalfinale ist um 20 Uhr. Die Partie findet traditionell Berliner Olympiastadion statt. Auch auf dem Fernseher, Computer oder Smartphone kann das Spiel geschaut werden.

Leverkusen gegen Kaiserslautern im TV und Livestream

Ab 19 Uhr läuft die Vorberichterstattung zum DFB-Pokalfinale im Ersten und als Stream in der ARD-Mediathek.

Auch auf den Pay-TV-Sendern Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event wird ab 19 Uhr gesendet.

Der Sky-Streamingdiest WOW bietet das Spiel ebenfalls an – sofern man das Paket „Live-Sport“ gebucht hat.

Fußballübertragung in Deutschland: Niemand blickt mehr durch Die Bundesligarechte liegen bei Sky, DAZN und ARD/ZDF.

Der DFB-Pokal ist Sache von Sky und ARD/ZDF.

Die Champions League läuft bei DAZN, Amazon Prime Video – und das Finale im ZDF.

Die Europa League ist bei RTL zu sehen.

Der 1. FC Kaiserslautern stand bereits achtmal in einem DFB-Pokalfinale. Die letzten Siege liegen lange zurück. 1990 und 1996 gewann der Verein den Pokal. Leverkusen zog fünfmal ins Finale ein, 1993 ging das Team nach einem 1:0 gegen Hertha BSC II als Sieger vom Platz.

Sollte Außenseiter Kaiserslautern am Samstag gewinnen, gibt es neben dem Pokal eine weitere Belohnung: Der Mannschaft von Trainer-Oldie Friedhelm Funkel würde in diesem Fall der Einzug in die Europa League gelingen.

Bereits in einer Woche folgt das nächste Fußball-Finale. Im Champions-League-Endspiel am 1. Juni trifft Borussia Dortmund auf Real Madrid. (TMA)