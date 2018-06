Da hilft nur Frusttrinken Die Bundesregierung wankt, und nun ist Deutschland auch noch erstmals in einer Vorrunde bei einer Fußball-WM ausgeschieden. Ein schlechtes Omen für Kanzlerin Angela Merkel? Schockiert wurden am Mittwoch hunderte Mitarbeiter und Gäste beim Sommerfest des Bundesarbeitsministeriums Zeugen der 0:2-Niederlage in Kasan gegen Südkorea. „Das ist eine der schwierigsten Reden in meiner politischen Laufbahn“, sagte direkt nach dem Schlusspfiff Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Er rief zum Frusttrinken auf. „Die deutsche Nationalmannschaft hat das heute so spannend gemacht, wie manchmal die Bundesregierung. Jetzt kommt die gute Nachricht: Es ist noch genug Bier da“. (dpa)