"Wir haben gut begonnen und versucht Druck aufzubauen. Das 0:1 war noch kein Beinbruch. Ich hatte das Gefühl, dass wir das Spiel im Griff haben. Aber wir sind vorne relativ wenig durchgekommen. Wenn wir im Strafraum waren, haben wir noch mal rausgespielt. Das 0:2 war natürlich ein Genickschlag für uns. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen kopflos. Da hat die Klarheit gefehlt."

"Es ist grausam, was gerade hinter den Kulissen abläuft. Bis eineinhalb Stunden vor dem Spiel muss ich um einen Spieler kämpfen." Es geht um Krzysztof Piatek, der am Montag mit der polnischen Nationalmannschaft in Bosnien antreten soll - einem Risikogebiet. Das hieße, Piatek müsste nach seiner Rückkehr nach Berlin für fünf Tage in Quarantäne und stünde Labbadia damit am kommenden Freitag im Pokal gegen Eintracht Braunschweig nicht zur Verfügung.

"Ich habe den ganzen Tag versucht, den Nationaltrainer zu erreichen. Das Ärgerliche ist, dass es auf dem Rücken des Spielers ausgetragen wird. Das ist nicht schön, das macht auch keinen Spaß."