Die Freude währt nur kurz - Upamecano trifft zum 1:1

Ordentlich was los in Leipzig. Gerade zehn Minuten gespielt, und schon zwei Tore sind gefallen. Dayot Upamecano trifft im Anschluss nach einem Freistoß. Und wieder war dem Treffer ein Fehler in der Abwehr vorausgegangen. Omar Alderete ging gegen Upamecano nicht entschlossen genug zu Werke und verlor den Ball an den Franzosen.