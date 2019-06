Das Achtelfinale nimmt Form an Guten Morgen am neunten Tag der Weltmeisterschaft in Frankreich. Heute stehen nur zwei Spiele auf dem Programm und zwar in der Gruppe E. Um 15 Uhr spielen die Niederlande gegen Kamerun, um 21 Uhr Kanada gegen Neuseeland. Mit einem Sieg könnten sich Kanada und die Niederlande vorzeitig fürs Achtelfinale qualifizieren. Das haben vier Mannschaften bereits geschafft. Dem deutschen Teams in die nächste Runde gefolgt sind bisher Frankreich, Italien und England. Wobei man auch mal festhalten muss, dass der Modus ähnlich der Europameisterschaft der Männer anfangs nicht besonders herausfordernd ist. Von 24 Mannschaften qualifizieren sich 16 für das Achtelfinale, also nicht nur der Gruppensieger und -zweite, sondern auch die vier besten Gruppendritten.