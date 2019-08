Kommt auch noch Maximilian Philipp?

Es geht plötzlich rund in Sachen Transfers bei Hertha BSC. Der Lukebakio-Rekorddeal ist noch nicht einmal endgültig eingetütet, da steht schon der nächste Neue vor der Tür. Zumindest behauptet das die "Sport Bild" und nennt mit Maximilian Philipp auch gleich einen Namen. Der Stürmer spielte zuletzt in Dortmund, wenn er das denn tat, nun ruft offenbar die Heimat. Schließlich hat der 25-Jährige schon in der Jugend für Hertha gespielt, später dann bei TeBe, Cottbus und Freiburg. Ob Philipp ausgeliehen oder gekauft wird, ist zur Stunde noch nicht bekannt. Sicher ist dafür immerhin das: Herthas Trainingslager in Stegersbach ist zu Ende.