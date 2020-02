Die Aufregung nach dem überraschenden Rücktritt Jürgen Klinsmanns bei Hertha BSC legt sich so langsam. Die Verantwortung für die Mannschaft hat nun Alexander Nouri. Der gewann sein erstes Spiel als Cheftrainer von Hertha BSC mit 2:1 in Paderborn. Nun soll auch bei seiner Heimspiel-Premiere ein Sieg her. Der 1. FC Köln ist im Olympiastadion zu Gast.

