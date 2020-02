Vladimir Darida gehört bei Hertha BSC klar zu den Gewinnern der aktuellen Saison. Nachdem es in der vergangenen Saison auf Grund anhaltender Verletzungsprobleme nur für zehn Einsätze reichte, kämpfte sich Darida in der Sommerpause zurück ins Team. Auf 17 Spiele kommt der Tscheche in dieser Saison, drei Tore und drei Assists gelangen ihm dabei.

Daridas Vertrag bei Hertha läuft 2021 aus, im Sommer kommt Lucas Tousart ein Neuzugang für das zentrale Mittelfeld. Darida kann sich einen Verbleib bei Hertha dennoch sehr gut vorstellen. Dem "Berliner Kurier" sagte er: "Ich habe meinem Berater gesagt, dass er nach Berlin kommen soll, um mit Manager Michael Preetz zu sprechen. Ich fühle mich wohl. In der Stadt und in der Kabine. Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben."





Der Konkurrenzkampf macht ihm keine Sorgen, im Gegenteil. Darida kennt das: "Eduard Löwen ist auch für viel Geld im Sommer gekommen. Da fragten sich auch viele, was wird jetzt aus mir? Jetzt ist er nicht mehr hier. So ist das im Fußball. Niemand weiß, was passiert. Deswegen bleibe ich ruhig."

Darida wechselte 2015 aus Freiburg zu Hertha und lief bislang 119 Mal in Blau-Weiß auf.