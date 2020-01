Es gab schon ruhigere Tage rund um den Berliner Fußball-Bundesligisten aus Charlottenburg. Nicht genug, dass Trainer Jürgen Klinsmann und Investor Lars Windhorst ohnehin viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Kurz vor dem Ende der Transferperiode am 31. Januar ist nun auch im Kader der Berliner einiges in Bewegung.

Erst am Montag hat Hertha die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Lucas Tousart bekannt gegeben, der im Sommer für etwa 25 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Berlin kommt. Und nun haben die Berliner mit Krzysztof Piatek vom AC Mailand und Matheus Cunha von RB Leipzig auch noch millionenschwere Neueinkäufe für die Offensive getätigt.

Gleichzeitig werden nun einige Spieler laut – Spieler, die unter Klinsmann nicht oder nur selten eingesetzt worden sind. Mit Mittelfeldspieler Arne Maier, Routinier Salomon Kalou und Niklas Stark regen sich gleich drei verdiente Hertha-Profis in aller Öffentlichkeit über den Trainer und dessen Kommunikation auf. Der Konkurrenzkampf hält das Team zurzeit also ordentlich in Atem.