Die erste Trainingseinheit des Tages fand im Regen statt. Ante Covic beließ es am Mittwochvormittag bei 60 Minuten, am Nachmittag folgte dann eine knackige Einheit, in der kleine Spielformen geübt wurden. Mit dabei waren dann auch die Torhüter, die am Vormittag auf dem Platz noch gefehlt hatten, für sie war ein Krafteinheit im Gebäudeinneren angesetzt.

Neben den verletzten Spielern Peter Pekarik und Arne Maier fehlte am Mittwochvormittag auch Dedryck Boyata, der das Training am Dienstag abgebrochen hatte. Der belgische Innenverteidiger klagte über leichte Probleme in der linken Wade. Einem Einsatz im kommenden Spiel am Sonntag in Köln solle aber nichts im Wege stehen, so hoffte jedenfalls Trainer Ante Covic, der von einer reinen Vorsichtsmaßnahme sprach. Am eigentlich trainingsfreien Donnerstag wird Boyata wie auch Pekarik auf dem Platz individuell trainieren.

Dafür war am Mittwoch wieder Marko Grujic dabei. Der Serbe hatte die Einheit am Vortag ausgelassen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist neben Torhüter Rune Jarstein und Abwehrspieler Niklas Stark der einzige Spieler, der bisher alle Saisonspiele durchgängig bestritt.

Am Mittwochabend sollten dann die jüngeren Profis Spielpraxis erhalten. So waren Jordan Torunarigha, Sidney Friede, Maurice Covic, Dennis Smarsch und Daishawn Redan zu Herthas U 23 abkommandiert. Im Premier League Internal Cup trifft die Mannschaft von Andreas Neuendorf auf den Nachwuchs von Benfica Lissabon.