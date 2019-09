Ein Ausswärtsspiel im Olympiastadion?



Schon seit Jahren träumen die Hertha-Fans von einem Pokalfinale im eigenen Stadion. Doch auch in dieser Saison scheint es nicht leicht zu werden.



In der zweiten Runde, die am 30. Oktober ausgespielt wird, trifft Hertha im Olympiastadion auf Zweitligist Dynamo Dresden. Und das eigentliche Heimspiel Herthas droht zu einem Auswärtsspiel zu werden. Die Sachsen meldeten bereits nach 14 Stunden, dass alle 11.200 zur Verfügung stehenden Gästekarten ausverkauft seien. Trotzdem stellt Hertha den Dresdnern weitere 8000 Karten zur Verfügung, die ab dem 20.09. in den Verkauf gehen.



Die Dresdner Fans kündigten schon an, aus dem Auswärtsspiel ein Heimspiel machen zu wollen. Und tatsächlich fehlt zu dem Zuschauerschnitt der letzten Dresdner Heimspiele, der um die 29.000 Zuschauer liegt, nicht viel.