Zu Hause rumhängen, nicht vor die Tür dürfen. Das ist ganz schön viel verlangt, vor allem von jungen Männern, die es gewohnt sind, sich zu bewegen, weil sie mit Bewegung ihren Lebensunterhalt verdienen. Also haben sich ein paar junge Männer in Amsterdam gedacht, sie könnten mal schnell auf einem Bolzplatz eine Runde Fußball spielen.

Dummerweise haben sie davon ein kurzes Video ins Netz gestellt. Und dummerweise handelt es sich bei einigen dieser jungen Männer um Fußballprofis. Um Quincy Promes von Ajax Amsterdam zum Beispiel. Oder um Daishawn Redan, der von Hertha BSC für die Rückrunde der laufenden Saison an den FC Groningen verliehen und gleich zu Beginn des Videos im Bild zu sehen ist.

In Groningen kam Redans Freizeitbeschäftigung gar nicht gut an. Laut dem Klub hat sich der 19 Jahre alte Stürmer inzwischen entschuldigt. Außerdem spendet er einen nicht näher genannten Betrag für die Faninitiative „Noordtribune Helpt“, die Menschen in der Region Gronining in der Coronakrise finanziell unterstützt.

„In dieser Zeit wird von jedem verlangt, Disziplin zu zeigen. Es gibt Verhaltensmaßregeln gegen das Coronavirus, und daran halten wir uns. Außerdem haben wir Absprachen mit der Mannschaft getroffen“, sagte Mark-Jan Fledderus, Sportdirektor des FC Groningen. „Dadurch dass er mit Freunden Fußball gespielt hat, hat Daishawn diese Absprachen verletzt. Das ist ein Verhalten, das wir nicht sehen wollen. Das haben wir ihm auch gesagt.“

Redan sei sich seiner Schuld bewusst gewesen, teilte Fledderus mit. „Er hat einen dummen Fehler gemacht und dafür seine aufrichtige Entschuldigung angeboten.“

Redan ist im vorigen Sommer aus der U 23 des FC Chelsea zu Hertha BSC gewechselt. Für die Profis kam er lediglich einmal, am zweiten Spieltag, bei der 0:3-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg zum Einsatz. Ende Januar ließ er sich dann für ein halbes Jahr an den FC Groningen ausleihen, für den der Stürmer bisher fünf Mal in der Ehrendivision gespielt hat.