Das war's in Bremen - Hertha holt einen Punkt.

Abpfiff in Bremen. Es bleibt beim 1:1 durch Tore von Sargent für die Bremer und Lukebakio für Hertha. So endet für die Berliner eine Serie von drei Siegen. Viermal hintereinander haben sie zuletzt im November 2008 gewonnen, als der Trainer noch Lucien Favre hieß. Trotzdem kann Hertha mit dem Punkt zufrieden sein. Es war ein intensives und ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Teams nicht allzu viele Chancen erspielen konnten. Allerdings bleibt es für die Berliner dabei, dass sie in Bremen einfach nicht gewinnen können. Der letzte Sieg im Weserstadion datiert vom März 2006. Insgesamt warten sie nun - auswärts und zu Hause - bereits zwölf Begegnungen auf einen Sieg gegen Werder.