Hertha bereitet sich auf Mauerfall-Jubiläum vor

Meine Kollegin Caroline von Molitor war mit Hertha an der East Side Gallery und berichtet von Herthas Plänen für das Mauerjubiläum:





„Wir sind ein Berliner“ – so lautet Herthas Kampagne zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls, die am Freitagabend offiziell eingeläutet wurde. Neben schaulustigen Touristen, die sich auch vom schlechten Wetter nicht abschrecken ließen, fanden auch einige Herthaner den Weg zur East Side Gallery nach Friedrichshain. Bei regnerischem Wetter durften sie sich auf Herthas Profis freuen, die mit etwas Verspätung eintrafen. Der ehemalige Hertha-Spieler Axel Kruse sowie Cheftrainer Ante Covic erzählten ihre teils bewegenden Erlebnisse und Anekdoten rund um den Mauerfall, die wie die Kampagne vor allem eines vermitteln sollten - Verbundenheit.

Im Vorfeld wurden drei originale Mauerstücke von Herthas aktiver Fanszene umgestaltet, die anschließend an mehreren Standorten in Berlin verteilt und besichtigt werden können. Eines von ihnen wurde am heutigen Abend präsentiert und hatte dabei etwas doch recht Außergewöhnliches an sich. Das vor allem in blau und weiß gehaltene Mauerstück fungiert mit zwei runden Ausschnitten auch als Torwand, die anschließend gleich bespielt wurde.