Herthas Offensivspieler Mathew Leckie steht dem Bundesligisten nach seiner Rückkehr vom Asien Cup noch nicht sofort zur Verfügung. Wegen einer leichten Muskelverletzung werde der Australier noch gut eine Woche individuell trainieren, teilten die Berliner am Dienstag mit. Danach soll Leckie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.



Der 27-Jährige hatte sich im letzten Hinrundenspiel in Leverkusen kurz vor Weihnachten einen Muskelfaserriss zugezogen, war aber anschließend dennoch zum Asien Cup gereist. Beim Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten kam Leckie in der Vorrunde zunächst nicht zum Einsatz, beim Achtelfinalsieg Australiens gegen Usbekistan verwandelte er nach seiner Einwechslung den entscheidenden Versuch im Elfmeterschießen. Auch beim 0:1 gegen den Gastgeber in der Runde der besten acht Teams kam er von der Bank. Tagesspiegel