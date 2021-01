Cunha plagt sich schon länger mit den Problemen, nicht erst seit seinem Wechsel bei Hertha. "Für ihn ist das nicht komplett neu", berichtete Labbadia. "Er hat das schon mehrmals gehabt, auch über einen längeren Zeitraum, mal drei Wochen, mal einen Monat, mal zwei." Meistens habe er trotzdem spielen können, vor dem Spiel in Bielefeld aber erklärte Cunha, dass die Schmerzen zu groß seien.

In der kurzen Winterpause war Herthas Offensivspieler eigens zu einem Spezialisten in die Schweiz gereist, vor dem Jahresauftakt gegen Schalke dann musste er sein Trainingsprogramm reduzieren, konnte aber zumindest spielen. Überhaupt trainiere Cunha häufiger mal individuell, "was auch nicht optimal ist", wie Labbadia erklärte.

Nach seiner Aussage ist es keine einfache Entscheidung, wie man in einem solchen Fall am besten vorgehe: "Man kann nicht sagen: Wir nehmen ihn jetzt mal zwei Wochen raus, und dann ist es automatisch besser." Denn das, was der Spieler in dieser Zeit an Muskeln verliere, müsse er anschließend wieder aufbauen - unter Umständen mit dem Ergebnis, dass die Beschwerden durch die Belastung wieder zunehmen. "Das ist genau die Crux", sagte Labbadia.

Deutlich optimistischer klang Herthas Trainer bei Dedryck Boyata. Der Innenverteidiger hat den sogenannten Airwalker inzwischen wieder abnehmen können, den er zum Schutz seines lädierten Fußes tragen musste. In den nächsten zwei, drei Tagen soll sich entscheiden, wie stark Boyata schon wieder belastet werden kann, ob er womöglich schon für die anstehende englische Woche mit Spielen in Köln sowie gegen Hoffenheim und Bremen in Frage kommt.

Auch Mathew Leckie ist wieder fit. Er hat am Montag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Und Jessic Ngankam und Marvin Plattenhardt, die in Bielefeld wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste, scheinen sich nicht schwerwiegender verletzt zu haben.