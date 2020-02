Daneben sollte die Geschwindigkeit reduziert werden. Denn Pedelecs können durch die Motorunterstützung generell stärker beschleunigt und kräftiger abgebremst werden. „Das ist im Winter keine gute Idee und kann schneller zu Stürzen führen“, so Filippek. Eine defensive und vorausschauende Fahrweise mit wohl dosierter Bremse sei also in der kalten Jahreszeit noch wichtiger.





Mittlerweile gibt es auch ABS für E-Bikes

Technische Unterstützung kann hier ein Antiblockiersystem (ABS) bieten, das inzwischen auch für E-Bikes verfügbar ist. „Die Kontrolleinheit des Antiblockiersystems befindet sich vorne am Lenker und funktioniert ähnlich wie bei Motorrädern: Es reguliert die Bremskraft bei rutschigen Straßenverhältnissen“, erklärt Tamara Winograd von Bosch. Einer Studie der Bosch-Unfallforschung zufolge könnten 29 Prozent aller Unfälle mit Pedelecs verhindert werden, wenn alle E-Bikes mit ABS ausgestattet wären.

Taucheranzug für den Akku

Das Herzstück des Elektrofahrrads ist der E-Motor mitsamt Akku. Damit ausreichend Strom für die Fahrt zur Verfügung steht, lautet die Devise für den Winter: warm halten. „Weil ein E-Bike-Akku temperaturempfindlich ist und dadurch an Kapazität einbüßen kann, sollte er grundsätzlich bei Raumtemperatur aufbewahrt und erst kurz vor der nächsten Fahrt wieder eingesetzt werden“, rät Winograd. Auch das Aufladen der Batterie sollte besser im wärmeren Wohnzimmer als in der kalten Garage durchgeführt werden, denn so lasse sich die volle Akkukapazität nutzen und die optimale Lebensdauer bleibt erhalten.