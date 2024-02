Nach Karriereende von Ben Finkelstein Eisbären Berlin verpflichten Verteidiger Thomas Schemitsch

Nach dem überraschenden Karriereende von Ben Finkelstein in der vergangenen Woche haben die Eisbären kurz vor Transferschluss noch mal reagiert und ihre elfte Ausländerlizenz vergeben. Von den Malmö Redhawks aus der schwedischen SHL wechselt der kanadische Verteidiger Thomas Schemitsch, 27, zunächst bis zum Saisonende nach Berlin.

„Wir freuen uns, mit Thomas Schemitsch einen starken und erfahrenen Defensivspieler verpflichtet zu haben“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer über den Zugang in der Abwehr. „Nach der Vertragsauflösung mit Ben Finkelstein fehlte uns für die restliche Saison ein Verteidiger. Thomas ist ein starker Zwei-Wege-Verteidiger, der als Rechtsschütze unsere bestehende Verteidigung gut ergänzt.“ Mit Blaine Byron und Julian Melchiori spielte er bereits zusammen.

Schemitsch wurde von den Florida Panthers im NHL-Draft 2015 an Position 88 ausgewählt. Bis einschließlich zur Saison 2021/22 kam der 1,93 Meter große und 93 Kilogramm schwere Verteidiger dann vornehmlich in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz. Für die Springfield Thunderbirds und die Cleveland Monsters absolvierte der Kanadier insgesamt 318 AHL-Partien, in denen er 103 Scorerpunkte (32 Tore, 71 Assists) verbuchte.

Schemitsch soll schon am Freitag gegen Augsburg spielen

Im Sommer 2022 wechselte Schemitsch nach Europa. Im Trikot der Malmö Redhawks absolvierte der 27-Jährige in Summe 54 Partien (drei Tore, elf Assists) in Schwedens höchster Spielklasse. Im Dezember 2023 war er Teil der kanadischen Auswahl, die am Spengler Cup teilnahm.

In dieser Saison hat Schemitsch bislang aber noch gar nicht gespielt. Ende Dezember verkündete der chinesische KHL-Klub Kunlun Red Star, der seine Heimspiele in der Nähe von Moskau austrägt, zwar stolz, dass der Profi sich dem Verein anschließt. Allerdings kam es nie zu einem Einsatz.

Richer hofft trotz dieser fehlenden Spielpraxis, dass sich Schemitsch schnell integriert und bereits am Freitag im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (19.30 Uhr) mitspielen kann. „Wir hatten ihn in den letzten Jahren schon beobachtet“, sagt Richer.

In der Hauptrunde stehen für die Eisbären noch sieben Spiele an. Nach der 0:3-Niederlage am Dienstagabend in Schwenningen führen sie die Tabelle nach wie vor mit drei Punkten vor den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven an, die ein Spiel weniger bestritten haben. Das Play-off-Viertelfinale, für das die Berliner so gut wie sicher qualifiziert sind, startet am 16., beziehungsweise 17. März.