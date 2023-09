Popstar Taylor Swift und Footballer Travis Kelce Die Liebesstory, auf die alle gewartet haben

So viele Augen ruhten wohl noch nie auf Travis Kelce. Der Football-Profi muss aktuell nicht nur die Fans der Kansas City Chiefs zufriedenstellen, sondern ebenso die Swifties, also Fans der erfolgreichen US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift. Seit Wochen wird über angebliche Dates zwischen dem NFL-Star und der Popstar gemunkelt.

Nun wurde die Gerüchteküche weiter angeheizt: Beim Spiel gegen die Chicago Bears am Sonntag war Swift im Stadion und saß in der Vip-Lounge neben der Mutter von Kelce. Als Kelce schließlich zum Zug kam und einen Touchdown machte, schwenkte die Kamera sofort auf Swift, die ausgelassen hüpfte, jubelte und strahlte. Vertraut man den Lippenleser*innen der sozialen Medien, dann hat sie voller Inbrunst „Let’s f***** go!“ geschrien.

Nachdem die Chiefs im Februar den Superbowl gegen die Philadelphia Eagles gewonnen hatten, sind die sportlichen Erwartungen an Kelce und seine Teamkollegen hoch. Sie sind allerdings nichts im Vergleich zu den Erwartungen der Swifties. Denn die meisten von Swifts Ex-Freunden sind alles andere als beliebt. Trennungsschmerz und Beziehungen verarbeitet Swift bekanntermaßen in ihren Songs.

Auch die Fans freuten sich über die angeblichen Dates der Stars. © IMAGO/USA TODAY Network

Es liegt also viel Druck auf Travis Kelce und seinen Teamkollegen, die ebenfalls in Swifts Anwesenheit glänzen wollten. „Ich hörte, dass sie im Haus war, und habe ein bisschen Druck verspürt. Ich wusste, ich musste Travis den Ball geben“, sagte Quarterback Patrick Mahomes.

Passend zum Chiefs-Trikot – natürlich mit der Nummer 87 – trug Swift am Sonntag knallroten Lippenstift. Wie der Nachrichtensender CNN berichtete, habe ihr Besuch zu einem Verkaufsanstieg des Trikots um fast 400 Prozent geführt.

Verträumt blickte Kelce in die VIP-Lounge, in der auch Swift saß. © IMAGO/USA TODAY Network

Auch andere Unternehmen wussten die Romanze clever zu nutzen. So kursierte ein Foto von Swift neben einem Teller, auf dem ein (!) Chicken-Wing und zwei Dips angerichtet waren. Ein Account schrieb dazu: „Taylor Swift was eating a piece of chicken with ketchup and seemingly ranch“ (also auf Deutsch: „Taylor Swift hat ein Stück Hühnchen gegessen, mit Ketchup und dem Anschein nach Ranch-Sauce“).

Dieser Post ging viral: prompt posteten etliche User*innen Fotos ihrer frisch gekauften Flasche Ranch-Dip. Der Hersteller benannte sich auf Twitter sogar in „Seemingly Ranch“ um.

Es ist die Liebesgeschichte, auf die alle gewartet haben. Das erkannte sogar die NFL, die sich wenige Stunden später auf Twitter umbenannte in „NFL Taylor’s Version“ – eine Anspielung darauf, dass Swift mehrere ihrer alten Alben neu aufnahm und durch „Taylor’s Version“ ergänzte.

Die Bilder des verträumt zur Vip-Lounge blickenden Kelce und der jubelnden Swift werden jedenfalls noch lange in der Football-Erinnerung bleiben. Und vielleicht verarbeitet Swift den Abend, an dem sie und Kelce das Stadion gemeinsam in einem Cabrio verließen, ja irgendwann in einem Song. Erste Vorschläge („Getaway Car - Taylor’s Version“) gibt es bereits.