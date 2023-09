Real Madrid – Union Berlin So sehen Sie das Champions-League-Spiel im TV und Livestream

Dass die Köpenicker einmal auf den absoluten Rekordtitelträger treffen werden, hätte vor einigen Jahren wohl noch niemand prognostiziert: Heute Abend gibt der 1. FC Union Berlin sein Champions-League-Debüt und tritt gegen niemand geringeren als den Weltfußball-Giganten Real Madrid an.

Wo wird die Partie übertragen? Gibt es einen Livestream? Und wie stehen Union und Real im direkten Vergleich da? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Real Madrid – Union Berlin: Wer überträgt das Spiel?

Livestream: Real Madrid – Union Berlin Das Champions-League-Spiel wird exklusiv und live vom kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN übertragen. Anpfiff ist um 18.45 Uhr, die Berichterstattung beginnt bereits ab 18:15 Uhr.

Sportjournalist Uli Hebel kommentiert die Partie, Reporter Max Siebald berichtet vor Ort. Ihnen zu Seite steht der Experte und ehemalige Nationalspieler Sami Khedira, der selbst von 2010 bis 2015 bei Real unter Vertrag stand und 2021 noch bei Hertha BSC spielte.

Eiserne treffen Königliche: Hat Union überhaupt eine Chance?

Für den Berliner Verein ist es das erste Spiel in der Königsklasse. Die Partie des ersten Spieltags der Gruppenphase führt die Eisernen direkt in das weltberühmte Estadio Santiago Bernabéu. Das Heimstadion der Königlichen bietet Platz für immerhin 81.044 Zuschauer.

David gegen Goliath

Real Madrid hält in der Königsklasse fast alle Rekorde, wie die Königlichen stolz auf ihrer Homepage aufzählen: die meisten Teilnahmen (54), die meisten Titel (14), die meisten Siege (285) und natürlich auch die meisten Tore (1047).

Bisherige Titel: Real und Union im Vergleich Titel des 1. FC Union Berlin (Auswahl) Pokalwettbewerb der DDR: 1968 (FDGB-Pokalsieger)

Berliner Pokalsieger:

UEFA Intertoto Cup: 1986 Titel von Real Madrid (Auswahl) 35 spanische Meistertitel

20 Pokalsiege

14 Erfolge im Landesmeister-Cup und in der Champions League

Zweimaliger UEFA-Cup-Gewinner

Achtmaliger Club-Weltmeister

Gewinner diverser Supercups in Spanien und Europa

2022 gewann Real Madrid im King-Fahd-Stadion den Supercopa de Espana. © picture alliance/dpa

Mitgliederzahlen 1. FC Union Berlin: 56.312 Mitglieder (Stand: 30. Juni 2023) Real Madrid: 93.176 Mitglieder (Stand: Juni 2019)

Real und Union: Spielstätten im Vergleich Heimstadion 1. FC Union Berlin: Alte Försterei in Berlin

Plätze: 22.012

Naturrasen Das Stadion an der Alten Försterei. © picture alliance/dpa Heimstadion Real Madrid: Estadio Santiago Bernabéu in Madrid

Plätze: 81.044

Hybridrasen Blick in das Estadio Santiago Bernabéu. © picture alliance/dpa

Union-Berlin-Manager Oliver Ruhnert hat großen Respekt vor dem Champions-League-Debüt: „Für Real wird es eine zusätzlich wichtige Thematik sein, das neue Bernabéu in der Champions League erfolgreich einzuweihen“, sagte Ruhnert vor dem Spiel am Mittwoch der „Sport Bild“.

Die Begegnung mit den Königlichen schätzt der gebürtige Arnsberger als herausfordernd ein: „Madrid wird uns von der ersten Minute an klarmachen wollen, wie stark es ist. Das muss uns bewusst sein, dagegen müssen wir uns wehren.“

Das Estadio Santiago Bernabéu ist dem 51-jährigen Sportmanager nicht neu. Bereits 2015 war er als Chef der Knappenschmiede, der Nachwuchsabteilung von Schalke 04, in dem Stadion zu Gast. Schalke bezwang damals Real Madrid im Champions-League-Achtelfinale mit 4:3, schied aber dennoch aus.

Das Bernabéu kann dich auch erschlagen. Oliver Ruhnert, Union-Berlin-Manager

„Das war ein großes Erlebnis. Aber man hat gleichzeitig auch gesehen, was das Ganze in Bernabéu für eine Wucht haben kann. Man sagt sich dann: Puh, es ist nochmals eine andere Welt. Darum muss man aufpassen, das Bernabéu kann dich auch erschlagen“, so Ruhnert.

Real und Union: Spieler im Vergleich

Erst in der Sommerpause konnte Union Berlin Italiens Europameister Leonardo Bonucci und DFB-Nationalspieler Robin Gosens verpflichten. Bis dahin galt Max Kruse noch als der bekannteste Name in der kurzen Bundesliga-Historie der Köpenicker.

Real Madrid läuft hingegen mit Ex-Weltmeister Toni Kroos, Ex-Weltfußballer Luka Modric und Vize-Weltmeister Aurélien Tchouaméni auf. Mit Jude Bellingham, Eduardo Camavinga und Arda Güler steht zudem auch schon die nächste Generation bereit. Erst kürzlich verabschiedeten sich die Königlichen von Karim Benzema. (mit dpa)