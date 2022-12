Schwolow, Piatek, Alderete und Co. So läuft es für die Leihspieler von Hertha BSC

Am letzten Tag vor seinem Urlaub hat Fredi Bobic, der Sportgeschäftsführer von Hertha BSC, noch einen Transfer abgewickelt. Linus Gechter, 18 Jahre alt, wechselt zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Zumindest zeitweise. Der Innenverteidiger ist damit bereits der neunte Profi, den der Berliner Fußball-Bundesligist aktuell verliehen hat.

Bei Gechter immerhin ist die Situation eindeutig. Der Junioren-Nationalspieler soll in Braunschweig die Spielpraxis bekommen, die er bei Hertha eine Liga höher vermutlich nicht bekommen würde, und dann im Sommer einen neuen Anlauf nehmen, um sich in der Bundesliga zu etablieren.

Mit den meisten anderen verliehenen Spielern plant der Klub nicht mehr. Bei ihnen geht es darum, sich in der Fremde für andere Arbeitgeber zu empfehlen. Wir schauen, ob und wie ihnen das in der Hinrunde gelungen ist.

Omar Alderete

Wenn Omar Alderete in diesem Jahr etwas gelernt hat, dann dürfte es Geduld gewesen sein. Im Sommer musste der Innenverteidiger aus Paraguay jedenfalls ungewöhnlich lange warten bis zur Klärung seiner beruflichen Situation.

Omar Alderete spielt jetzt für Getafe. © IMAGO/Alterphotos

Alderete, 25, hing zwischen allen Stühlen: Der FC Valencia, an den er in der vergangenen Saison ausgeliehen war, schien kein Interesse an einer festen Verpflichtung zu haben (oder nicht das nötige Geld). Und bei Hertha waren seine Dienste auch nicht mehr gefragt. Erst kurz vor Ende der Transferperiode fand Alderete doch noch einen neuen Verein, mit dem FC Getafe erneut in Spanien.

Aber damit war das Warten für ihn noch lange nicht beendet. Erst war Alderete wegen Schambeinbeschwerden unpässlich, dann fand er keine Berücksichtigung durch Trainer Quique Sanchez Flores.

So dauerte es bis zum 5. November, ehe er erstmals für seinen neuen Klub in der Primera Division zum Einsatz kam. Gegen den FC Cadiz wurde er zur Pause eingewechselt. In den folgenden beiden Spielen bis zur WM-Pause (eins im Pokal, eins in der Liga) stand er dann jeweils in der Startelf.

Zweieinhalb Einsätze, das ist vermutlich nicht das, was Alderete sich im Sommer erhofft hatte. Und der FC Getafe wahrscheinlich auch nicht. Laut spanischen Medien besteht für den Klub allerdings nach der Saison eine Kaufverpflichtung, die Hertha 3,5 Millionen Euro einbringen soll.

Santiago Ascacibar

Der argentinische Mittelfeldspieler hat Hertha schon im Frühjahr mitgeteilt, dass er den Klub verlassen wolle, um noch einmal etwas Neues zu wagen. Auch bei ihm dauerte es lange, bis sich eine Möglichkeit auftat. Ob US Cremonese aus der Serie A jedoch das Ziel war, das Ascacibar im Frühjahr als neuen Arbeitgeber im Kopf hatte, das sei mal dahingestellt.

Santiago Ascacibar ist an Cremonese ausgeliehen. © IMAGO/LaPresse

An den ersten fünfzehn Spieltagen kam er zwölfmal zum Einsatz, sieben Mal stand der 25-Jährige in der Startelf. An einem Tor war er nicht beteiligt. Aber nicht nur deshalb ist es fraglich, ob aus der temporären Beziehung über den Sommer hinaus etwas Festes wird. Cremonese belegt aktuell mit nur sieben Punkten einen Abstiegsplatz und ist das einzige Team aus der Serie A, das in dieser Saison noch kein einziges Spiel gewonnen hat.

Fredrik Björkan

Mitte November hat Fredrik Björkan eine Erfahrung gemacht, die ihm zuvor lange verwehrt geblieben ist. Der Linksverteidiger hat bei einem offiziellen Fußballspiel auf dem Platz gestanden. Allerdings nicht für seinen derzeitigen Klub Feyenoord Rotterdam, sondern für die norwegische Nationalmannschaft.

1 Mal ist Fredrik Björkan für Feyenoord zum Einsatz gekommen.

Obwohl Björkan im Verein wenig Argumente für eine Berufung geliefert hatte, war er von Nationaltrainer Stale Solbakken für die Testspiele gegen Irland und Finnland nominiert worden. Gegen die Iren, bei seinem achten Einsatz für Norwegen, stand der 24-Jährige sogar in der Startelf.

In Rotterdam hingegen hat Björkan seit dem Sommer meistens auf der Bank gesessen. Und zuletzt nicht mal mehr das. Nur einmal, am 3. September, ist er für Feyenoord, den Tabellenführer der holländischen Ehrendivision, aufgelaufen. In den letzten drei Ligaspielen vor der WM-Pause schaffte er es hingegen nicht mal mehr in den Kader.

Seltenes Bild. Björkan (r.) gegen Go Ahead Eagles, bei seinem einzigen Einsatz für Feyenoord Rotterdam. © IMAGO/Pro Shots

Aus den Niederlanden wird inzwischen kolportiert, dass Feyenoord die Leihe schon im Winter beenden will. Angeblich ist sein Heimatverein FK Bodö/Glimt an einer Verpflichtung interessiert. Björkans Vertrag bei Hertha läuft noch bis 2026.

Mesut Kesik

Im Sommer hat Mesut Kesik erste Erfahrungen im Profiteam von Hertha BSC machen dürfen. Er hat den Anfang der Saisonvorbereitung mitgemacht, doch als die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz ins Trainingslager nach England aufbrach, da war der deutsche U-19-Nationalspieler schon nicht mehr mit an Bord.

Zu Beginn der Vorbereitung durfte Mesut Kesik unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz bei den Profis von Hertha BSC mittrainieren. © IMAGO/Metodi Popow

Statt sich über die U 23 in der Regionalliga Nordost zu empfehlen, versucht es der 19 Jahre alte Kesik jetzt in Izmir beim türkischen Zweitligisten Göztepe. Gleich nach seinem Wechsel stand der defensive Mittelfeldspieler fünfmal in der Startelf. Seitdem aber ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen, unter anderem wegen einer Verletzung. So verpasste Kesik Ende November auch das Stadtderby gegen Altay, das wegen Ausschreitungen abgebrochen werden musste.

Krzysztof Piatek

Als ein Stürmer dringend benötigt wurde, blieb Krzysztof Piatek leider außen vor. Die polnische Nationalmannschaft lag im WM-Achtelfinale gegen Weltmeister Frankreich zurück, benötigte also noch dringend ein Tor, aber Piatek wurde – anders als in den Vorrundenbegegnungen gegen Saudi-Arabien und Argentinien – nicht mehr eingewechselt.

Rendez-vous mit Messi. Bei der WM in Katar kam Krzysztof Piatek unter anderem gegen Argentinien zum Einsatz. © IMAGO/NurPhoto

„Seit meiner Kindheit träumte ich davon, bei der WM zu spielen“, hat Piatek auf seinem Instagram-Account geschrieben. In Katar wurde dieser Traum für ihn war. Insgesamt durfte er 39 Minuten (inklusive der üppigen Nachspielzeit) auf dem Platz stehen. Seinen besten WM-Moment aber hatte der Mittelstürmer unmittelbar vor dem Turnier: als er im letzten Test vor der Weltmeisterschaft fünf Minuten vor Schluss den 1:0-Siegtreffer gegen Chile erzielte.

Bei seinem aktuellen Klub US Salernitana ist der 27 Jahre alte Pole der zweitbeste Torschütze im Kader. Drei Tore hat Piatek erzielt, eins davon per Elfmeter. Außerdem gelang ihm ein Assist. Seit seinem Wechsel im Sommer kam er in jedem Spiel zum Einsatz, acht Mal in der Startelf, drei Mal als Joker.

39 Minuten stand Piatek bei seinen beiden WM-Einsätzen in Katar auf dem Platz.

Den emotionalen Höhepunkt erlebte er schon im September, beim Gastspiel bei Juventus Turin. Kurz vor der Pause erzielte Piatek, der bei Salernitana das Trikot mit der Nummer 99 trägt, mit einem verwandelten Handelfmeter das 2:0. Zum Sieg reichte es nicht. In der dritten Minute der Nachspielzeit glich Juve noch zum 2:2 aus.

Daishawn Redan

Wenn der Wechsel von Daishawn Redan zu Hertha BSC im Sommer 2019 für ihn ein Gutes gehabt hat, dann dies: Der Stürmer aus den Niederlanden lernt sein Heimatland jetzt richtig kennen. Der FC Utrecht, an den er aktuell ausgeliehen ist, ist nach dem FC Groningen und PEC Zwolle bereits der dritte Klub aus der Eredivisie, für den er spielt.

Redan, 21 Jahre alt inzwischen, kommt in Utrecht in dieser Saison auf 13 Einsätze (bei 14 Spielen bisher). Zehnmal stand der Mittelstürmer dabei in der Startelf. Ende Oktober traf er beim 3:1-Sieg gegen Sparta Rotterdam per Kopf zum 1:0 für seine Mannschaft. Es war seine einzige Torbeteiligung bisher.

Daishawn Redan (rechts) ist zum dritten Mal von Hertha in seine holländische Heimat verliehen worden, diesmal zum FC Utrecht. © IMAGO/Pro Shots

Hertha hat Redans Vertrag vor dem Wechsel nach Utrecht um ein Jahr bis 2024 verlängert – nicht weil die Berliner weiterhin fest davon überzeugt sind, dass der Niederländer noch einmal eine herausragende Rolle für ihren Klub spielen wird.

Die Vertragsverlängerung erhält ihnen zumindest die theoretische Chance, Redan doch noch zu verkaufen und damit einen Transfernerlös zu erzielen. Immerhin hat Hertha 2019 für ihn 2,7 Millionen Euro an den FC Chelsea überwiesen, in dessen zweiter Mannschaft er damals spielte.

Alexander Schwolow

Angeblich ist die Entscheidung über die berufliche Zukunft von Alexander Schwolow schon gefallen. Der FC Schalke 04, an den der Torhüter in dieser Saison verliehen ist, hat laut der „Bild“-Zeitung kein Interesse an einer Weiterverpflichtung über den Sommer hinaus. Hertha sei darüber auch schon informiert.

Zu viele Fehler. Alexander Schwolow konnte bei Schalke 04 bisher nicht überzeugen. © IMAGO/Contrast

Allzu überraschend kommt diese Nachricht nicht. Schwolow, der bei seinem Wechsel vom SC Freiburg nach Berlin im Sommer 2020 als potenzieller Nationaltorhüter galt, hat auch beim Aufsteiger Schalke nicht überzeugen können.

Der sichere Rückhalt, der er für den Liganeuling hätte sein sollen, war er so nicht. Gleich mehrere Fehler sind ihm in den bisherigen 15 Saisonspielen unterlaufen; einer davon ausgerechnet gegen Hertha im Olympiastadion. Einen nicht besonders gefährlichen Schuss von Lucas Tousart ließ Schwolow durch die Arme ins Tor rutschen.

Für den „Kicker“ ist der 30-Jährige von den Stammtorhütern der 18 Bundesligisten derjenige mit dem schlechtesten Notenschnitt (3,47, gemeinsam mit dem Bochumer Manuel Riemann). Da ist es schon auffällig, wenn sich Schalkes Trainer Thomas Reis, wie jetzt geschehen, überaus positiv über seine Nummer zwei äußert.

Er muss bereit sein, in allen Bereichen zuzulegen. Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen, über Leihspieler Luca Wollschläger

Der 22 Jahre alte Justin Heekeren, im Sommer vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen gekommen, sei fußballerisch gut und bringe das Talent mit, um „vielleicht mal in große Fußstapfen zu treten“, sagte Reis in einem Interview der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. „Ob es im ersten Spiel 2023 gegen Frankfurt ist oder später, werden wir sehen.“

Luca Wollschläger

Vielleicht wird Luca Wollschläger am Silvesterabend mit einiger Genugtuung auf das Jahr 2022 zurückblicken. 2022 war das Jahr, in dem er für Hertha BSC in der Bundesliga debütiert hat, in dem er im Finale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft gestanden hat und in dem er vom Landkreis Vorpommen-Rügen als Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde.

Luca Wollschläger (l.) konnte bei Rot-Weiss Essen noch nicht überzeugen. © IMAGO/Markus Endberg

Es war allerdings auch das Jahr, an dessen Ende die sportliche Entwicklung des 19-Jährigen erst einmal ins Stocken geraten ist. Im Sommer ist Wollschläger aus Berlin zum Drittligaaufsteiger Rot-Weiss Essen gewechselt.

Es sei wichtig, „dass er Spielzeit auf möglichst hohem Niveau im Seniorenbereich sammelt“, hat Fredi Bobic damals über diesen Schritt gesagt. „Diese Voraussetzung ist in Essen gegeben.“

Eine schlüssige Idee, die bisher aber noch nicht funktioniert hat. Für die Essener kommt der Mittelstürmer in der Liga bei drei Einwechslungen bisher auf lediglich 45 Spielminuten. An einem Tor war er dabei nicht beteiligt. Hinzu kommen noch zwei Einsätze im Niederrheinpokal, bei denen Wollschläger – allerdings gegen unterklassige Gegner – drei Tore erzielte.

Essens Trainer Christoph Dabrowski ist sogar schon gefragt worden, ob das Leihgeschäft mit Hertha womöglich bereits im Winter vorzeitig beendet werde. „Ich kenne die Vertragsinhalte nicht. Aber ich glaube weiter an seine Qualitäten. Wir hatten ja auch unsere Gründe, ihn zu holen“, antwortete der frühere Profi von Hannover 96 und dem VfL Bochum laut der „WAZ“. „Ich bin auf jeden Fall bereit, ihn zu unterstützen. Er muss aber auch bereit sein, in allen Bereichen zuzulegen, um etwas an seiner Situation zu verändern.“

