Stammtorwart bleibt Frederik Rönnow verlängert beim 1. FC Union Berlin

Frederik Rönnow hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim 1. FC Union Berlin verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Morgen vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Sonntag mit. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts und etwaige Ausstiegsklauseln, zum Beispiel im Falle eines Abstiegs, machte Union keine Angaben. „Wir freuen uns, dass wir einen Schlüsselspieler wie Frederik gerade jetzt weiter an den Verein binden können“, sagte Manager Oliver Ruhnert.

Rönnow wechselte im Sommer 2021 von Eintracht Frankfurt nach Berlin, zuvor war er an den FC Schalke 04 ausgeliehen gewesen. Sowohl in Hessen als auch in Gelsenkirchen hatte er immer wieder unter Verletzungen gelitten und konnte sich nicht nachhaltig durchsetzen.

Bei Union war der dänische Nationalspieler in der ersten Saison ebenfalls nur die Nummer zwei hinter Andreas Luthe. Seit 2022 ist er allerdings unumstrittener Stammtorwart und hatte in der vergangenen Spielzeit mit herausragenden Leistungen großen Anteil an der Champions-League-Qualifikation.

In der ersten Hälfte litt auch Rönnow sehr unter der langen Niederlagenserie und leistete sich ungewohnt viele Wackler. Seit einigen Wochen präsentiert sich der 31 Jahre alte Däne aber wieder in ausgezeichneter Form. Gegen Real Madrid und den SC Freiburg begeisterte er mit fantastischen Paraden im Stile eines Handballtorhüters.

„Die Atmosphäre bei Union ist wirklich großartig, das zeigt sich gerade auch jetzt, da wir gemeinsam eine sehr schwierige Phase zu bestehen haben“, sagte Rönnow. „In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam Unglaubliches erreicht und sowohl der Verein als auch die Mannschaft haben maßgeblich zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beigetragen. Ich fühle mich sehr wohl hier und werde alles dafür tun, der Mannschaft auch weiterhin ein guter Rückhalt zu sein.“