Viel los rund um den TTC Eastside Präsident, Podest und Punkteteilung

Es war ein ereignisreiches Wochenende rund um den TTC Eastside – mit Präsidentenwahl, Punkteteilung und Podestplatz. Zunächst fand am Samstag in Frankfurt am Main auf dem Bundestag des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) die Wahl zum neuen Präsidenten statt. Amtsinhaberin Claudia Herweg war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten, die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entfiel auf den einzigen Kandidaten Andreas Hain. Der 57-Jährige ist Präsident des hessischen Verbandes und Manager beim TTC Eastside.

„Ich habe mich noch nie gescheut, Verantwortung zu übernehmen, und tue das auch diesmal nicht“, wird Hain, der früher in der Zweiten Liga gespielt hat, auf der Webseite des DTTB zitiert. „Die, die mich heute nicht gewählt haben, will ich überzeugen, dass sie später rückblickend denken, heute einen Fehler gemacht zu haben“, sagte Hain weiter.

Am Sonntagvormittag spielte Eastside in der Bundesliga zu Hause gegen den SV DJK Kolbermoor. Im Duell der langjährigen Rivalen war Topspielerin Nina Mittelham zum ersten Mal in dieser Saison für die Berlinerinnen im Einsatz. Mittelham gewann mit Britt Eerland das Doppel gegen Kristin Lang/Hana Arapovic in drei Sätzen und ihre Einzel gegen Lang und Arapovic jeweils in fünf Durchgängen.

„Kompliment an Nina, die zwar sicher noch besser spielen kann, aber am Ende doch zwei Punkte eingefahren hat“, sagte Eastsides Präsident Alexander Teichmann auf der Liga-Homepage.

Zwischenzeitlich hatte Eastside in der Großen Spielhalle in der Paul-Heyse-Straße trotzdem 2:4 zurückgelegen. Der aktuelle Deutsche Meister drehte die Partie aber dank der Siege von Mittelham gegen Lang sowie Eerland gegen Arapovic und Ding Yaping gegen Swastika Ghosh.

Beim Stand von 5:4 war Kathrin Mühlbach danach gegen Abwehrspezialistin Svetlana Ganina jedoch chancenlos (0:3), Endstand 5:5. „Es war letztlich ein gerechtes Unentschieden“, sagte Teichmann. Mit nun 7:3 Punkten ist Eastside weiter Zweiter hinter dem TSV Langstadt.

Nicht im Einsatz gegen Kolbermoor war neben der krankheitsbedingt fehlenden Sabina Surjan auch Josephina Neumann. Die 13-Jährige spielte beim WTT Youth Contender in Portugal mit und holte in der Altersklasse U15 mit ihrer Partnerin Koharu Itagaki Silber.

Im Finale hieß es 0:3 gegen Nina Guo Zheng/Leana Hochart aus Frankreich. Die Veranstaltung in Vila Nova de Gaia war die Generalprobe vor den am kommenden Wochenende beginnenden Jugend-Weltmeisterschaften in Slowenien.