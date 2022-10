Vierter Sieg im vierten BBL-Spiel Alba Berlin verliert den nächsten Spieler und gewinnt trotzdem

Israel Gonzalez greift eher selten in das Spiel seiner Mannschaft ein. Der Trainer von Alba Berlin verfolgt das Geschehen meist sitzend und äußerlich ruhig, doch am Sonntagnachmittag sah er deutlich mehr Korrekturbedarf. Immer wieder stand er an der Seitenlinie, gab seinen Spielern Hinweise mit auf den Weg und untermalte diese mit verschiedenen Fingerstellungen. Es war wahrlich kein Wunder, dass Alba über weite Strecken der Rhythmus und das blinde Verständnis fehlte, das die Mannschaft in den vergangenen Wochen zur vielleicht formstärksten in ganz Europa gemacht hatte. Denn in dieser Aufstellung war der Deutsche Meister noch nie angetreten.

Nur neun der 15 Profis standen im Kader, der mit den jungen Talenten Nils Machowski, Rikus Schulte und Elias Rapieque aufgefüllt wurde. Zu den ohnehin schon verletzten Marcus Eriksson, Maodo Lo, Johannes Thiemann und Jaleen Smith gesellten sich am Sonntag auch Luke Sikma und Jonas Mattisseck. Während der Kapitän als siebter Ausländer aussetzte und nach drei Spielen in fünf Tagen etwas durchatmen konnte, wird der deutsche Guard lange fehlen. Mattisseck hat sich bei der knappen Niederlage bei Euroleague-Titelverteidiger Anadolu Istanbul am Freitag einen Mittelhandbruch zugezogen und fällt lange aus.

Gonzalez musste also gehörig improvisieren, Alba tat sich schwer, doch am Ende eines umkämpften Spiels stand der vierte Sieg im vierten Bundesligaspiel zu Buche. Gegen Heidelberg gewannen die Berliner vor 7788 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle 78:70 (16:18, 17:12, 16:18, 29:22). „Das war das fünfte Spiel in zehn Tagen und wir machen alles deutlich langsamer als sonst“, sagte Albas Topscorer Yovel Zoosman (18 Punkte). „Aber wir sind trotz der vielen Verletzten in guter Form und ein Sieg ist ein Sieg.“

Auch wenn Alba mit einer gar nicht so improvisierten Fünf ins Spiel ging, taten sich die Berliner anfangs schwer. Nach drei Minuten hatten sie bereits drei Ballverluste fabriziert, aber erst einen Korb erzielt. Diese schlechte Kombination aus Unkonzentriertheiten, Missverständnissen und Wurfpech zog sich durch weite Teile des ersten Viertels.

Während bei den Heidelbergern der langjährige Alba-Profi Akeem Vargas seine ersten drei Versuch aus der Distanz versenkte, ließ der erste Dreier bei den Hausherren bis wenige Sekunden vor der Halbzeit warten. Selbst Tamir Blatt, der das Team in den vergangenen Spielen mit überragenden Leistungen und einer unheimlichen Präzision getragen hatte, bekam im Abschluss nichts zu Stande. Dazu kamen Foulprobleme auf den großen Positionen. Ben Lammers kassierte schon im ersten Viertel drei Fouls, auch Tim Schneider musste später vorsorglich auf die Bank.

Angesichts all dieser Berliner Probleme war das Ergebnis der größte Lichtblick. Alba geriet nie deutlich in Rückstand und erarbeitete sich ab dem zweiten Viertel sogar einen kleinen Vorsprung. Das war vor allem den Größenvorteilen zu verdanken. Denn unter dem Korb war Heidelberg körperlich heillos unterlegen. Besonders Christ Koumadje hatte mit seinen 2,21 Meter oft leichtes Spiel gegen die Gäste, bei denen der größte Spieler immer noch fast 20 Zentimeter kleiner war als der Center aus dem Tschad. Das nutzte Koumadje zu einer persönlichen Bestleistung. Mehr als 14 Punkte hatte er in der Bundesliga noch nie erzielt.

Dennoch blieb das Spiel bis in die letzten Minuten eng. Alba zog mehrfach auf vier oder fünf Punkte davon, Heidelberg antwortete meist in Person von Point Guard Eric Washington (21 Punkte). In der Schlussphase war es dann Louis Olinde, der mit einem wichtigen Block ein Ausrufezeichen setzte – und Blatt traf im achten Versuch doch noch einen Wurf aus dem Feld. Das reichte Alba für den sechsten Sieg im siebten Saisonspiel.

